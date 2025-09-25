La SupportBelt de Ford contribue au bien-être de toute personne ressentant une gêne avec la ceinture de sécurité

La SupportBelt
de Ford
est conçue pour améliorer le confort et la sécurité des personnes pour qui le port de la ceinture de sécurité peut être une source d'inconfort
.
Pour de nombreuses personnes, qu'elles se remettent d'une mastectomie, portent une chambre implantable, gênées par des cicatrices torsales ou soient enceintes, des activités quotidiennes aussi simples que les déplacements en voiture
peuvent devenir une source de douleur et d'anxiété.
De nombreuses personnes ressentent de fortes douleurs avec la ceinture de sécurité, allant parfois jusqu'à modifier son positionnement ou ne pas la porter, mettant ainsi leur sécurité en péril.
Développée aux États-Unis, la SupportBelt de Ford est une solution simple mais significative qui change la donne.
La SupportBelt est un accessoire souple et ergonomique en mousse, qui se fixe facilement à la ceinture de sécurité pour réduire la pression sur la poitrine. La conception a été guidée par l'expérience vécue de personnes directement concernées. Elle intègre des matériaux testés :
Un système de fermeture Velcro simple et efficace.
Un noyau en mousse confortable pour un amorti optimal.
Un revêtement doux et respirant en matériau recyclé aspect daim.
Une garniture en cuir testée pour durer dans le temps.
La SupportBelt a été conçue pour minimiser l'irritation, l'inconfort et l'anxiété lors des déplacements en voiture, que l'on soit conducteur ou passager. À ce jour, c'est la seule solution de ce type à avoir été conçue et validée par un constructeur automobile
.
Ford a déposé un brevet ouvert pour la SupportBelt. Cette démarche permet de rendre la technologie accessible à l'ensemble de l'industrie automobile et aux entreprises intéressées, afin d'encourager sa fabrication et son intégration dans leurs propres véhicules afin de démultiplier l'impact positif de la SupportBelt sur la vie des millions de personnes touchées par le cancer du sein à travers le monde. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le cancer du sein est la forme de cancer la plus fréquente chez les femmes dans 157 pays. « La SupportBelt démontre l'impact profond qu'une conception réfléchie peut avoir sur la guérison »,
déclare Emily Obert, directrice du design de l'expérience Ford. « En ouvrant ce brevet, nous espérons que cette innovation pourra bénéficier à un maximum de personnes, au-delà de nos propres véhicules. »