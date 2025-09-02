Les systèmes d'aide au stationnement
et à la marche arrière
peuvent éviter des accidents graves et des dommages matériels en avertissant les conducteurs
ou en effectuant un freinage d'urgence.
Le Touring Club Suisse (TCS) a testé les systèmes d'aide au freinage d'urgence en marche arrière de huit véhicules. Il ressort de ce test que le prix
du véhicule n'a aucune incidence sur la qualité et que tous les systèmes testés vont au-delà des exigences légales minimales.
Depuis juillet 2024, toute une série de systèmes d'aide à la conduite
sont obligatoires sur le marché européen sur toutes les voitures
de tourisme neuves. En marche arrière, ces dispositifs comprennent des capteurs de stationnement ou une caméra de recul, mais pas l'aide au freinage d'urgence. Or, la mauvaise visibilité panoramique est l'une des causes des accidents de manœuvre. Ces systèmes permettent d'éviter des dommages matériels, mais aussi des accidents graves. Les personnes âgées, en particulier, peuvent subir des blessures graves, même lors d'une collision à faible vitesse suivie d'une chute.Un équipement pas toujours de série
Le test du Touring Club Suisse (TCS) montre les performances
des systèmes et les possibilités offertes par les technologies de capteurs avancées, comme les radars
et les caméras. Les modèles sélectionnés pour le test sont des véhicules
recherchés de différents constructeurs. Trois catégories ont été testées dans différents scénarios : «Piétons», «Obstacles statiques» et «Sortie de stationnement».
Pour six des huit modèles testés, l'aide au freinage d'urgence en marche arrière fait partie de l'équipement de série des véhicules neufs en Suisse : BMW X3
, Volkswagen Tiguan
, Volvo
EX30 Ultra, Mercedes
E220, Hyundai Ioniq 5
et Byd Seal (avec détection du trafic transversal, mais pas d'aide au freinage d'urgence en marche arrière). Le système est disponible en option pour les modèles Ford Puma
et Renault
5.Deux modèles moins convaincants
Quatre modèles atteignent une performance de 100 %, la BMW X3
, la Ford Puma
(la moins chère des quatre), la Volvo EX 30 Ultra et le Volkswagen Tiguan
détectent de manière très fiable les obstacles et les usagers de la route. Le Volkswagen Tiguan freine de manière sûre, mais aussi de manière brusque.
La Hyundai Ioniq 5
détecte et freine de manière fiable dans toutes les catégories à une vitesse de 4 km/h en marche arrière. Le conducteur de la Ioniq 5 est averti par une vibration du volant lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle. En marche arrière à 8 km/h, le véhicule ne reconnaît pas le mannequin Bobbycar.
La Mercedes E220 détecte et freine efficacement devant les obstacles et les autres usagers de la route, à l'exception du mannequin Bobbycar.
Le Byd Seal ne freine qu'en cas de trafic transversal.
La Renault 5 ne freine pas en cas de trafic transversal, mais émet un signal sonore et indique la direction de l'obstacle. Parmi tous les véhicules testés, la Renault 5 est celui qui offre la meilleure visibilité arrière.
Globalement, tous les systèmes testés vont au-delà des exigences légales minimales.Un investissement qui en vaut la peine
Il n'est pas toujours possible de commander une version complète. Le TCS recommande toutefois de s'informer sur l'aide au freinage d'urgence en marche arrière avant l'achat
et, si elle est disponible, d'investir dans cette option si elle n'est pas encore proposée de série. Même si ces systèmes peuvent entraîner des freinages intempestifs et des interventions indésirables dans les sorties étroites ou à proximité de buissons, leurs avantages en matière de réduction des dommages et de prévention des accidents l'emportent clairement. Source
: Touring Club Suisse (TCS)
Photo: Illustration technique Renault Austral
Freinage automatique d'urgence en marche arrière Copyright Pagécran Date de fin des droits : 2026-03-08
Photo: Test systèmes aide au freinage d'urgence arrière Copyright 2025 Touring Club Suisse