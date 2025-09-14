La citadine MG 3 obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2025

La citadine MG 3
obtient quatre étoiles sur cinq possibles
à l'Euro NCAP
(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test
s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.
La citadine MG 3 de 1 285 kg a totalisé 74% pour la protection des adultes, 73% pour la protection des enfants, 81% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 69% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.
Lors du test Euro NCAP, la MG 3 chinoise a subi une défaillance critique en matière de sécurité
.
Lors du crash-test frontal décalé, les ingénieurs Euro NCAP ont constaté une défaillance du mécanisme de verrouillage du siège conducteur
. Une telle défaillance du dispositif de réglage du siège était inédite lors des tests Euro NCAP, qui ont évalué des centaines de véhicules particuliers depuis le début de leurs travaux en 1997.
La défaillance du mécanisme de verrouillage du siège a provoqué une torsion du siège conducteur à mi-course lors de l'impact
. Ce mouvement a exercé des forces élevées sur la jambe droite du mannequin, la protection de cette zone du corps étant jugée « faible »
. La défaillance du siège a également empêché à la MG 3 de démontrer dans quelle mesure la voiture
protégerait les genoux et les fémurs des occupants de différentes tailles ou de ceux assis dans des positions différentes.
En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.
L'obtention de la note
cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.
La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Résultats Euro NCAP 2025 de la citadine MG 3:
Note globale: 4
Protection des adultes: 74%
Protection des enfants: 73%
Protection des piétons: 81%
Présence de systèmes d'aide à la conduite
: 69%