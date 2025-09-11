Le grand SUV électrique Lynk & Co 08 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2025

Le grand SUV électrique Lynk & Co 08
obtient cinq étoiles
à l'Euro NCAP
(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test
s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.
Le grand SUV électrique Lynk & Co 08 de 1 820 kg a totalisé 90% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 78% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 81% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.
En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.
L'obtention de la note
cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.
La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.
La Lynk & Co 08 allie intégrité structurelle et systèmes de sécurité, notamment :
- Protection complète en cas de collision grâce aux airbags frontaux, latéraux, pour le bassin, centraux et pour les genoux.
- Système de freinage d»urgence autonome (AEB) pour véhicules, piétons, cyclistes et motocyclistes.
- Système de prévention de l»ouverture intempestive des portières pour protéger les cyclistes.
- Assistance au maintien dans la voie et maintien d»urgence dans la voie grâce à la caméra et au radar.
- Système avancé d»appel d»urgence (eCall) et freinage multi-collision, évitant les impacts secondaires après un accident.
- Surveillance du conducteur pour détecter la fatigue et la distraction indirecte.
- Assistance intelligente à la vitesse combinant reconnaissance par caméra et cartographie.
« En tant que jeune marque, il est essentiel pour nous de bâtir notre crédibilité auprès de nos clients et futurs clients à travers l»Europe. L»Euro NCAP est l»autorité la plus respectée en matière de sécurité automobile
, et nous sommes fiers que la 08 ait obtenu la note la plus élevée, démontrant ainsi notre engagement envers la sécurité et le bien-être de tous les usagers de la route. Avec ce résultat, la 08 rejoint désormais nos autres modèles – la 01 et la 02 – qui ont également décroché les 5 étoiles Euro NCAP, ce qui souligne la solidité et la cohérence de nos standards de sécurité », a déclaré Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International.Résultats Euro NCAP 2025 du grand SUV électrique Lynk & Co 08:
Note globale: 5
Protection des adultes: 90%
Protection des enfants: 87%
Protection des piétons: 78%
Présence de systèmes d'aide à la conduite
: 81%