84 % des auteurs présumés d'accidents mortels sur la route sont des hommes

2 photos
En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Sécurité routière choisit l'ironie mordante pour souligner que parmi les inégalités de genre qui perdurent, il y en a une… une, qui est aux dépens des hommes : celle de la surreprésentation masculine dans la mortalité routière, avec tous les comportements à risque qui la favorisent.

Des chiffres éloquents:

Le genre dans l'accidentalité en 2025 (ONISR 2024 résultats provisoires) :

- 84 % des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes.
- Dans les accidents mortels, 94% des conducteurs alcoolisés sont des hommes.
- Les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants dans les accidents mortels sont à 92% des hommes.

(Sources : chiffres ONISR 2024 bilan de l'accidentalité définitif et bilan des infractions)

En voiture, à moto, à vélo et aÌ€ pieds, les hommes meurent considérablement plus que les femmes, puisqu'ils représentent 77 % des tués sur la route.

Quant à la responsabilité dans la survenue d'un accident mortel, le ratio est encore plus implacable : 84 % des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes.

Cette inégalité, ce sont les hommes qui en sont victimes.

Ce qui caractérise souvent la conduite des hommes, si meurtrière, par rapport à celle des femmes :

- rouler trop vite ;
- consommer des stupéfiants au volant ou rouler alcoolisé ;
- avoir une conduite imprudente en étant persuadé de maîtrise.

Tous ces traits, surreprésentés chez les hommes, ont une traduction statistique et humaine qu'il n'est pas possible d'ignorer.

La Sécurité routière choisit l'ironie mordante, « Messieurs, si vous voulez l'égalité, levez le pied ! », pour signifier aux hommes qu'il est temps de commencer à s'interroger sur leur conduite et inciter les hommes à préserver leur sécurité sur la route.

Pour Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté : « Conduire, ce n'est pas seulement un droit : c'est une responsabilité envers la société. C'est la liberté de se déplacer, et aussi le devoir de protéger la vie des autres. En 2025, les accidents de la route demeurent la première cause de mortalité violente en France. Derrière chaque chiffre, il y a des familles brisées, des vies arrêtées. Et je veux le dire clairement : 77 % des personnes tuées sur la route sont des hommes. Cette réalité n'est pas une fatalité, elle est aussi le résultat de comportements à risque - excès de vitesse, alcool, drogues. La sécurité routière n'est pas un détail administratif, c'est un combat pour la vie. La République ne peut pas tolérer que l'on joue avec les règles. Car quand on les ignore, on ne met pas seulement sa propre vie en danger : on met celle des autres en jeu. »

Source: Sécurité Routière

Photo voiture-cassee-3368844 de Dominika Kwiatkowska sur Pexels

Eric Houguet, écrit le 08/03/2026

