Des pneumatiques en fin de vie transformés en matériaux recyclés

Des pneumatiques en fin de vie transformés en noir de carbone récupéré et en huile de pyrolyse
Pirelli, Pyrum, Synthos et BASF mènent conjointement en Europe une initiative d'économie circulaire « Tyre-to-Tyre », visant à développer un écosystème industriel conçu pour accroître l'utilisation de matériaux recyclés issus de pneus en fin de vie
et de pneus de récupération.
Ce processus s'appuie sur des pneumatiques en fin de vie collectés dans toute l'Allemagne, notamment dans certains points de vente Driver et dans le cadre d'activités de sport automobile
, ainsi que sur des pneumatiques usagés collectés à l'usine Pirelli de Breuberg. Ils sont traités au sein d'une chaîne industrielle conçue pour maximiser leur valeur intrinsèque, en les transformant en matières premières secondaires (notamment du caoutchouc synthétique) certifiées selon le référentiel ISCC plus. Cela garantit la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur et permet la réintroduction de ces matériaux circulaires dans la fabrication de nouveaux pneumatiques Pirelli, tout en préservant leurs normes de qualité et de performance les plus élevées.
Dans ce processus, Pyrum transforme les pneumatiques en fin de vie et rebuts de production grâce à un procédé de pyrolyse
, une décomposition thermique à haute température
réalisée en l'absence d'oxygène, en deux matières premières secondaires à forte valeur ajoutée : du noir de carbone récupéré (rCB) et de l'huile de pyrolyse de pneumatiques (TPO).
Le noir de carbone récupéré
est ensuite valorisé afin d'améliorer sa qualité avant d'être directement réintroduit dans la production européenne de Pirelli, où il remplace partiellement le noir de carbone vierge.
L'huile de pyrolyse de pneumatiques
(TPO) est fourni à BASF, où elle est co-introduite avec des matières premières d'origine fossile dans le processus de fabrication de produits chimiques tels que le butadiène et le styrène.
Une approche fondée sur le bilan massique permet d'attribuer le contenu recyclé aux produits Ccycled certifiés ISCC plus.
Les matériaux circulaires sont ensuite utilisés par Synthos pour produire un caoutchouc synthétique certifié ISCC plus destiné aux applications pneumatiques haute performance. Le matériau est ensuite réintroduit par Pirelli dans ses processus de fabrication, permettant ainsi de boucler la boucle.
Le projet illustre le fait qu'une véritable circularité des produits ne peut être atteinte par une seule entreprise agissant de manière isolée. Elle nécessite la création d'écosystèmes industriels réunissant des acteurs aux expertises complémentaires, chacun contribuant à différentes étapes du processus de transformation autour d'une même boucle de matériaux. Grâce à leur collaboration et à la combinaison de l'innovation technologique, de la science des matériaux et de procédés certifiés, les partenaires, sous l'impulsion de Pirelli, construisent un système coordonné dans lequel les matériaux sont récupérés, transformés et réutilisés en maximisant leur valeur intrinsèque.
Le projet européen « tyre-to-tyre » montre comment les pneumatiques en fin de vie peuvent devenir une ressource précieuse au sein d'une boucle industrielle structurée et traçable.