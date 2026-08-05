De l'aluminium recyclé contenant 75 % de déchets post-consommation dans la production automobile

Mercedes-Benz et Hydro approfondissent leur partenariat en faveur de l'aluminium bas carbone
Mercedes
-Benz et Hydro intensifient leur partenariat afin d'intégrer davantage de matériaux bas carbone dans la production automobile
en série.
Dans un premier temps, Mercedes-Benz intégrera Hydro Circal dans la production en série de la prochaine génération de grands véhicules électriques
. Cet aluminium recyclé
est composé d'au moins 75 % de déchets post-consommation, ce qui représente une hausse significative par rapport aux quelque 25 % contenus dans le matériau actuellement fourni. Le matériau est produit grâce à des procédés de recyclage qui récupèrent l'aluminium issu de véhicules, de bâtiments et d'infrastructures en fin de vie, puis le réintègrent dans de nouvelles applications automobiles
.Yanni von Roy-Jiang
, responsable des achats et de la gestion des fournisseurs chez Mercedes-Benz explique: « La prochaine génération de chaînes d'approvisionnement automobiles sera définie par des niveaux plus élevés de circularité, une empreinte carbone plus faible et un degré de localisation plus important afin de renforcer la résilience et la qualité. Avec Hydro, nous contribuons à façonner cet avenir. »Décarboner la filière primaire
Mercedes-Benz et Hydro continuent d'explorer
de nouvelles possibilités pour réduire l'empreinte carbone de l'aluminium à l'échelle industrielle. Au cœur du partenariat figure leur collaboration autour de l'aluminium primaire bas carbone. Cela inclut l'approvisionnement de volumes supplémentaires d'aluminium Hydro produit par électrolyse alimentée par de l'énergie renouvelable (Hydro Reduxa) pour Mercedes-Benz ainsi qu'un engagement commun à réduire l'empreinte carbone de ce matériau au fil du temps.
Solution complémentaire, l'aluminium recyclé Hydro Circal permet aux entreprises de maintenir l'aluminium en circulation, contribuant à répondre à une demande croissante, à réduire le besoin de nouvelles matières premières et à abaisser l'empreinte carbone globale. Cela démontre également qu'il est possible d'atteindre des niveaux élevés de contenu recyclé post-consommation sans compromettre les exigences strictes en matière de performance, de qualité et de sécurité. Dans le même temps, collecter, refabriquer et réutiliser l'aluminium à proximité des sites de production crée des chaînes d'approvisionnement régionales plus courtes, plus efficaces et plus résilientes.Eivind Kallevik
, président-directeur général de Hydro précise: « L'industrie automobile a besoin de matériaux capables de réduire les émissions sans compromettre la qualité, la sécurité ou la performance. En combinant l'aluminium recyclé Hydro Circal avec l'aluminium primaire bas carbone Hydro Reduxa, nous pouvons accélérer la transition vers des véhicules à plus faible empreinte carbone tout en construisant des chaînes de valeur plus résilientes. Ce partenariat montre comment Hydro, en tant que fournisseur de premier plan d'aluminium recyclé et bas carbone, peut proposer des solutions à l'échelle industrielle qui soutiennent à la fois la décarbonation et la compétitivité. »Un approvisionnement responsable tout au long de la chaîne de valeur
L'aluminium joue un rôle central dans la stratégie matériaux de Mercedes-Benz, et Mercedes-Benz travaille avec ses partenaires à l'objectif de décarboner la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium. Les produits recyclés et bas carbone de Hydro sont fabriqués à partir d'énergie renouvelable et d'une part élevée de déchets en fin de vie, avec une transparence complète de la chaîne d'approvisionnement lot par lot.
En décembre 2022, la marque du constructeur automobile et le fabricant norvégien d'aluminium Hydro ont signé une lettre d'intention pour une feuille de route technologique bas carbone entre 2023 et 2030. En 2024, Mercedes-Benz et Hydro ont étendu leur collaboration à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium, de la matière première au produit fini. Aujourd'hui, Mercedes-Benz s'approvisionne déjà en aluminium Hydro produit par électrolyse alimentée par de l'énergie renouvelable (Hydro Reduxa) pour certains composants en aluminium utilisés en production de série. Avec une empreinte carbone inférieure de plus de 70 % à la moyenne mondiale, cela souligne le potentiel de réductions supplémentaires des émissions dans les applications automobiles.