Des sarments issus de la taille des vignes intégrés à l'habitacle du Citroën C5 Aircross

Pendant des décennies, les sarments issus de la taille des vignes ont été considérés comme des déchets, le plus souvent brûlés ou éliminés. Aujourd'hui, certains d'entre eux entament un tout autre parcours à bord du Citroën C5 Aircross
, contribuant à accroître l'utilisation de ressources renouvelables.
Cette démarche s'inscrit dans l'objectif de Stellantis d'atteindre 35 % de matériaux verts dans ses véhicules d'ici 2030. Elle reflète l'orientation fixée par Stellantis pour accélérer l'adoption de modèles plus circulaires, optimiser l'utilisation des ressources et intégrer davantage de matériaux durables dans le portefeuille de produits.
Au lieu de disparaître dans l'atmosphère en fumée, les fibres naturelles issues de la vigne sont intégrées à l'habitacle du Citroën C5 Aircross
, au sein d'un matériau biosourcé que conducteurs
et passagers peuvent voir, toucher et apprécier au quotidien.
Transformer des sarments de vigne
de Bourgogne en un matériau adapté à l'habitacle du Citroën C5
Aircross ne consistait pas simplement à recycler
un déchet. L'enjeu était de rendre cette ressource naturelle compatible avec l'un des environnements industriels les plus exigeants au monde sur le plan technique.
Là où les intérieurs automobiles
requièrent précision, durabilité, régularité et conformité à des normes de certification strictes, la nature est imprévisible. Les matériaux naturels sont irréguliers. Chaque sarment est différent. C'est précisément ce contraste qui est devenu l'essence même du projet.
Ce qui était au départ une vision
du design s'est transformé en une aventure collective, mobilisant plusieurs équipes au sein de Stellantis. Designers, ingénieurs, chercheurs, acheteurs, équipes produit et partenaires externes ont œuvré pour transformer une idée non conventionnelle en réalité automobile.
Tout au long du projet, l'équipe Stellantis a construit un écosystème local et agile, permettant de simplifier la logistique, de renforcer la coordination industrielle et de créer un lien plus direct entre ressources locales et fournisseurs automobiles.
Le projet reflète la culture d'intrapreneuriat de Stellantis, qui encourage l'expérimentation, la collaboration entre métiers et l'exploration de solutions non conventionnelles, pour repenser la conception et l'expérience des véhicules de demain. Intégrer des sarments de vigne dans l'habitacle d'un véhicule a conduit les équipes à repenser les processus traditionnels, à questionner les normes industrielles et à rapprocher ressources agricoles durables et mobilité.
Pour les équipes design et innovation de Citroën, il s'agit d'une avancée et d'un symbole fort. Contrairement aux matériaux intérieurs conventionnels, conçus pour offrir une uniformité parfaite, chaque composant présente des variations subtiles. Celles-ci sont créées lors du broyage mécanique, un procédé qui permet de réduire les sarments de vigne en fibres naturelles très fines, appelées fibres micronisées.
Au-delà de l'identité visuelle, cette approche traduit une ambition plus large au sein de Stellantis : repenser la façon dont les matériaux sont approvisionnés, conçus et perçus, dans une logique de mobilité plus circulaire. Chaque pièce est unique ; il n'y a pas deux pièces exactement identiques. L'imperfection visible devient ainsi une expression du design.
Le résultat est une surface qui semble vivante : organique, texturée, unique. Transformer une idée non conventionnelle en réalité automobile
Le parcours des fibres issues de sarments de vigne à bord du Citroën C5
Aircross a commencé en 2017, avec une question aussi simple qu'ambitieuse posée par l'équipe design : un matériau plus naturel et plus durable pourrait-il faire partie de l'expérience automobile ?
À partir de là, les équipes Recherche & Développement de Stellantis ont contribué à transformer cette idée non conventionnelle en réalité industrielle. Travaillant aux côtés d'une start-up spécialisée dans les fibres issues de la vigne, les ingénieurs Stellantis ont exploré la manière dont ces agricoles ( traditionnellement brûlés après la taille) pouvaient être intégrés dans un véhicule, tout en répondant aux exigences techniques et de sécurité strictes de l'industrie automobile
. Le projet est devenu un véritable dialogue entre les équipes design et ingénierie, combinant expertise technique et créativité pour donner à la démarche une dimension visible.
Le développement d'un nouveau matériau composite à base de fibres naturelles a soulevé des défis majeurs en matière de durabilité, d'apparence et de régularité en production. Mais il reflète aussi la culture d'expérimentation et d'innovation de Stellantis.
Soutenues par des programmes favorisant l'intrapreneuriat et l'innovation, les équipes Stellantis ont imaginé une nouvelle expérience sensorielle pour les occupants, tout en contribuant à une mobilité plus circulaire.Rendre la durabilité visible
Pour l'équipe Couleurs & Matières de Citroën, le défi consistait à intégrer un matériau vert dans l'habitacle d'un véhicule, tout en le rendant visible et unique.
Dès le départ, les designers n'ont pas considéré les sarments de vigne comme un déchet, mais comme une source capable d'apporter texture et authenticité à l'expérience à bord. En collaboration avec les ingénieurs, l'équipe a soigneusement travaillé la couleur, le grain et la visibilité des fibres, afin que l'origine naturelle du matériau soit volontairement perceptible dans le Citroën C5 Aircross.
Plutôt que de masquer les irrégularités, le design les assume. Chaque composant présente des variations subtiles, qui donnent au matériau un aspect vivant.
Le projet illustre une évolution plus large du design intérieur automobile, dans laquelle la durabilité devient partie intégrante de l'expérience émotionnelle et sensorielle du véhicule. Pour Citroën, ce matériau est plus qu'une solution durable : il exprime une identité design fondée sur la créativité, l'accessibilité et l'évolution des attentes des clients en matière de mobilité responsable.
L'ambition est de faire du développement durable une expérience accessible, concrète et porteuse de sens pour chacun. Construire la confiance autour d'un nouvel écosystème de matériaux
Pour les équipes Achats, le défi allait au-delà du sourcing d'un nouveau matériau. Il s'agissait de construire la confiance autour d'une chaîne de valeur entièrement nouvelle, reliant les vignobles, les start-up, les fournisseurs et la production automobile.
Les sarments de vigne ne sont pas une ressource industrielle conventionnelle. Les transformer en un matériau automobile fiable a nécessité une collaboration étroite entre de nombreux partenaires, depuis le contrôle qualité et la logistique jusqu'à la maîtrise d'une production régulière dans la durée. Les équipes Achats ont travaillé avec les fournisseurs, les équipes financières et les experts techniques afin d'aligner les attentes et de définir des standards communs autour de ce nouvel écosystème de matériaux. Le projet a demandé une approche intrapreneuriale, mobilisant équipes internes, partenaires externes et fournisseurs, afin de créer de nouvelles façons de travailler entre agriculture, fournisseurs et production automobile.
Dans un projet comme celui-ci, les Achats jouent un rôle de passerelle stratégique entre durabilité, innovation et réalité industrielle. Le projet illustre une évolution plus large chez Stellantis : repenser la manière dont les matériaux de demain sont sourcés, développés et déployés à grande échelle, grâce à des partenariats de long terme fondés sur la confiance et un engagement commun.Faire de la durabilité une composante de l'expérience de marque
Pour les équipes en charge du développement produit de Citroën, le matériau à base de fibres de vigne devient une expression visible de l'identité de la marque et de sa vision de la mobilité de demain.
Contrairement à de nombreuses solutions durables, souvent invisibles ou cachées sous la surface, les fibres naturelles sont visibles dans l'habitacle. Elles permettent aux occupants de reconnaître immédiatement l'origine du matériau et l'histoire qu'il porte. Les variations subtiles créées par les fibres naturelles font émerger une nouvelle perception de la valeur dans les intérieurs automobiles : une valeur liée à l'authenticité, à la recyclabilité et au caractère unique de chaque pièce.
En transformant un sous-produit agricole en élément de design automobile identifiable, le projet montre comment les matériaux peuvent devenir l'un des moyens pour une marque de rendre l'innovation et le développement durable tangibles.CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU
Origine des fibres : 100 % issues de résidus agricoles
Sarments provenant exclusivement de vignobles de Bourgogne en France.
Procédé Broyage micronisé
Décomposition mécanique des sarments en fibres naturelles de granulométrie spécifique, sans traitement chimique.
Matériau de base
Polymère biosourcé
Matrice plastique utilisant des charges issues de sources biologiques renouvelables, en alternative aux charges issues de la chimie conventionnelle.
Application
Panneaux
intérieurs
Panneaux de porte et éléments de rangement de la console centrale, visibles et perceptibles au toucher par tous les occupants.