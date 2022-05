La Mercedes Classe C obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Laobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La Mercedes Classe C a obtenu un score de 93% pour la protection des adultes, de 89% pour la protection des enfants, de 80% pour la protection des piétons et de 82% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La Mercedes Classe C reçoit entre autres un ABS (antiblocage de roues), un Adaptive Brake avec fonction Hold et aide au démarrage en côte, un airbag genoux pour conducteur, des airbags de tête avant/arrière, des airbags frontaux à deux seuils de déclenchement, des airbags latéraux à l'avant, un système de détection de somnolence "Attention Assist", un BAS (freinage d'urgence assisté), une caméra de recul, un capot moteur actif pour la protection des piétons, des ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort, un système d'avertissement des risques de collision "Collision Prevention Assist", le contrôle de pression des pneumatiques, un ESP (régulation de comportement dynamique) avec ASR (antipatinage), des feux de stop adaptatifs et des fixations Isofix pour sièges-enfants aux places extérieures arrière.Le concept de sécurité de la Classe C est basé sur une carrosserie de conception intelligente avec cellule passagers rigide et structures anticollision à déformation ciblée en interaction avec les ceintures de sécurité et les systèmes d'airbags. En cas d'accident, les systèmes peuvent être activés pour protéger les passagers de manière adaptée à la situation par des rétracteurs de ceinture et des airbags. A l'aide de nombreuses simulations numériques et de tests internes résultant de connaissances issues d'accidents réels, la structure du véhicule a été conçue de manière à offrir une excellente protection aux passagers en cas de collision.Un airbag médian, implanté au centre du véhicule dans le dossier du siège conducteur, se déploie entre le conducteur et le passager avant en cas de grave choc latéral selon la direction de la collision, la gravité de l'accident et l'état d'occupation afin de réduire le risque d'entrechoquement des têtes.En complément des concepts de protection Pre-Safe axés sur les collisions avant et arrière, le Pre-Safe Impulse latéral (disponible en liaison avec le Pack Assistance à la conduite Plus) met en place une zone de déformation virtuelle qui s'étend sur tout le pourtour du véhicule. Dans la mesure où, en cas de collision latérale, seule une surface de déformation réduite est mise à disposition, le Pre-Safe Impulse latéral peut éloigner d'une impulsion vers le centre du véhicule le conducteur ou le passager avant concerné de la zone de danger maximal avant le crash, et plus précisément, dès que le système détecte l'imminence d'une collision latérale. Pour ce faire, des coussins d'air sont remplis dans les joues des dossiers des sièges avant en quelques fractions de seconde.La Classe C propose les systèmes d'assistance à la conduite Mercedes dans des Packs Assistance à la conduite et notamment l'assistant de régulation de distance Distronic actif, l'assistant directionnel actif, la détection des voies avec caméras panoramiques et l'assistant de signalisation routière L'assistant de régulation de distance Distronic actif peut maintenir automatiquement la distance programmée avec le véhicule en amont sur tous types de routes (autoroute, route secondaire et en ville) et réagir par rapport aux véhicules à l'arrêt qui se trouvent sur la chaussée à une vitesse pouvant aller jusqu'à 100 km/h.L'assistant directionnel actif aide le conducteur à suivre sa trajectoire sur une plage de vitesse allant jusqu'à 210 km/h.Outre les limitations de vitesse jalonnant habituellement le parcours, l'assistant de signalisation routière reconnaît les panneaux suspendus au-dessus de la route et les signalisations de chantier. Les injonctions restrictives (de type « sur chaussée mouillée » sont reconnues grâce à leur évaluation par tous les capteurs du véhicule. La fonction d'avertissement de stop et de feu rouge est opérationnelle.La Classe C est dotée de série de phares LED hautes performances . Elle peut être équipée en option du système d'éclairage Digital Light issu de la Classe S.Le système Digital Light possède dans chaque phare un module d'éclairage avec trois LED extrêmement lumineuses dont la lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La résolution par véhicule est supérieure à 2,6 millions de pixels. Le système intelligent offre un nombre de possibilités quasiment illimité de répartir l'éclairage à haute résolution pour l'adapter parfaitement aux conditions environnantes.Note globale: 5Protection des adultes: 93%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 80%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%