Le Volvo C40 Recharge électrique obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le modèle électrique Volvo C40 Recharge a obtenu un score de 92% pour la protection des adultes, de 89% pour la protection des enfants, de 70% pour la protection des piétons et de 89% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Le Volvo C40 Recharge s'est montré particulièrement performant en ce qui concerne la sécurité des occupants et les systèmes d' assistance à la conduite Ces technologies de sécurité permettent, entre autres scénarios, d'aider les conducteurs à détecter les obstacles et éviter les collisions, à rester dans leur voie et à réduire l'impact d'une sortie de route accidentelle.Tout comme le XC40 , le crossover coupé C40 Recharge est basé sur la plate-forme CMA (Compact Modular Architecture) de Volvo.Tout en tirant profit des performances du XC40 en matière de sécurité, les ingénieurs de Volvo en charge de la sécurité ont revu la structure frontale de fond en comble et l'ont renforcée pour compenser la disparition du moteur thermique et garantir la sécurité des occupants.Pour garantir la sécurité des passagers et maintenir la batterie intacte en cas de collision, les ingénieurs Volvo ont conçu une structure de sécurité préservant à la fois les personnes présentes dans le C40 Recharge et la batterie.L'intégration des 500 kg supplémentaires de la batterie a constitué un défi afin de maintenir la capacité du C40 Recharge à absorber l'énergie générée lors d'une collision et ainsi préserver les occupants et les autres usagers de la route.La batterie est protégée par une cage de sécurité constituée d'un cadre en aluminium extrudé inséré au milieu de la structure de carrosserie du véhicule, créant une zone de déformation intégrée autour d'elle.L'emplacement de la batterie sous le plancher présente par ailleurs l'avantage d'abaisser le centre de gravité du véhicule, améliorant ainsi la protection contre les retournements.Le bloc électrique est intégré dans la structure afin de mieux dévier les forces de collision de l'habitacle et réduire la contrainte sur les passagers.En plus de l'aluminium, cinq types d'acier différents sont utilisés pour créer des zones de déformation efficaces, dont de l'acier de Bore ultra-résistant autour des passagers.À l'avant, les barres antichocs inférieures ont été redessinées pour atténuer, en cas de collision, les forces générées par le choc avant qu'elles atteignent le compartiment passagers, ainsi que pour contribuer à réduire les effets sur les autres véhicules.En cas de choc arrière, la propulsion électrique est intégrée à la structure de la carrosserie pour dévier les forces de collision de l'habitacle et réduire l'énergie transmise aux occupants.Disposée au milieu de la structure de la carrosserie, la batterie du Volvo C40 Recharge est protégée des impacts, réduisant ainsi les risques de fuite en cas d'accident. Elle est insérée dans un robuste cadre en aluminium extrudé chargé d'absorber et d'atténuer les forces induites par une collision en faisant office de zone de déformation.En cas de collision arrière, la fixation des câbles contribue à l'atténuation des forces générées par le choc de manière à protéger la batterie.Le crossover coupé compact électrique Volvo C40 Recharge embarque des technologies de sécurité avancées.Les dispositifs de sécurité et d'aide à la conduite proposés sur le C40 Recharge comprennent le pilote semi-autonome Volvo, le système City Safety, le système de protection anti-sortie de route, le système de protection en cas de sortie de route, l'alerte trafic en marche arrière avec freinage automatique, la caméra panoramique 360° qui aide le conducteur à se garer dans les espaces les plus exigus et l'évitement des piétons et cyclistes par correction de trajectoire.Le système City Safety (de série) protège les occupants à partir de 4 km/h. Le système d'anticipation de collision détecte les risques d'accident avec les autres voitures , avec les piétons et les grands animaux. Il est capable de déclencher un freinage autonome d'urgence à pleine puissance et donc de stopper la voiture Quand les autres véhicules arrivent en face et que le conducteur tourne à gauche, le C40 Recharge peut également agir sur la direction et les freins afin d'éviter l'accident ou d'en diminuer les conséquences le cas échéant.Le C40 Recharge est équipé d'un dispositif anti-sortie de route, qui fonctionne avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h. Le système électronique fonctionne de la même façon dans le cas de la détection d'une collision frontale.Intégré au système City Safety, le freinage autonome d'urgence alerte le conducteur du danger par un signal sonore et visuel au tableau de bord, avant d'entrer en action si celui-ci ne réagi pas.Le système de conduite semi-autonome IntelliSafe Assist surveille la route afin d'assister efficacement le conducteur, si nécessaire.Le système combine un régulateur de vitesse adaptatif et le dispositif Pilot Assist.Le véhicule gère seul la vitesse et la distance avec la voiture qui précède, de 0 à 130 km/h, et assure un maintien dans la voie. La conduite dans les embouteillages ou au cours des longs trajets est davantage sereine et évite les petites fautes de conduite. Le conducteur doit toutefois garder les mains sur le volantDes caméras et des radars de dernière génération (IntelliSafe Surround) surveillent l' environnement immédiat de la voiture, avec le système BLIS anti-angle mort. Le dispositif sécurise les marches arrière.L'évitement des piétons et cyclistes par correction de trajectoire détecte des usagers de la route vulnérables (piétons ou cyclistes) entre 60 et 130 km/h, de jour comme de nuit. Le véhicule utilise la caméra du pare-brise associée au radar disposé au niveau de la calandre.En cas de collision imminente, le conducteur est alerté par des signaux sonores et visuels, alors que le système prend le contrôle de la direction afin d'éloigner le véhicule et éviter l'impact, sans franchir le marquage au sol.Une fois le piéton ou le cycliste dépassé, la voiture est ramenée automatiquement sur sa trajectoire initiale. En dessous de 60 km/h, c'est le système City Safety qui entre en action dans ce type de situation, en freinant automatiquement le véhicule.Le C40 Recharge est doté de la fonction Autohold qui active les freins lors d'un arrêt du véhicule si l'effet de la gravité risque de l'entrainer dans la direction opposée au rapport sélectionné par le conducteur. Si la voiture est arrêtée dans une côte en position D, la fonction Autohold freinera automatiquement pour l'empêcher de reculer.Pour faciliter la tâche du conducteur et améliorer la sécurité lors d'un remorquage, C40 Recharge est doté de la technologie TSA (Trailer Stability Assist) de Volvo qui corrige les oscillations de la remorque en freinant, si besoin, chacune des roues de la voiture de façon individualisée.« Nous avons toujours visé une position de leader en matière de sécurité », affirme Malin Ekholm, directrice du Centre de sécurité de Volvo. « C'est pourquoi tous nos véhicules répondent à des normes de sécurité élevées, normes que nous avons en grande partie contribué à établir au fil des années. Peu importe le modèle Volvo que vous choisirez : vous et vos proches roulerez à bord de l'un des véhicules les plus sûrs du marché. »Note globale: 5Protection des adultes: 92%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 70%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 89%