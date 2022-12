Le pick-up Volkswagen Amarok obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le pick-up Volkswagen Amarok obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le pick-up Volkswagen Amarok obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le pick-up Volkswagen Amarok a totalisé 84% pour la protection des adultes, 90% pour la protection des enfants, 74% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 84% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



La robustesse de la caisse et du châssis et le grand nombre de systèmes d'aide à la conduite équipé de série permettent au pick-up Volkswagen d'obtenir une excellente évaluation.



La note de sécurité atteste des scores du pick-up Volkswagen en matière de protection lors d'un impact et de protection des occupants, ainsi que de la qualité de ses équipements notamment en technologies d'évitement des accidents à la fois fiables et complètes.



Le pick-up Volkswagen Amarok est doté d'airbags de genoux.



En associant à ces airbags une structure de caisse robuste, le pick-up Volkswagen Amarok obtient un score de 84 % en matière de protection des occupants adultes.



Les notes de l'Amarok aux tests de collisions frontale et latérale ont été obtenues avec des sièges pour enfants spécifiques à Volkswagen.



Le pick-up Volkswagen Amarok offre au conducteur une grande variété de systèmes d'aide à la conduite et de systèmes de freinage d'urgence fournis de série et/ou en option. Ainsi, dans la catégorie « Aide à la sécurité », ces systèmes ont permis au pick-up Volkswagen Amarok d'obtenir un score de 84 % du total de points possibles.



Résultats Euro NCAP 2022 du pick-up Volkswagen Amarok:



Note globale: 5

Protection des adultes: 84%

Protection des enfants: 90%

Protection des piétons: 74%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 84%

Bdn, écrit le 12/12/2022