Les cartes ADAS permettent de répondre aux exigences en matière de sécurité du véhicule

Leséquipés d'unepermettent de répondre aux exigences accrues en matière de sécurité du véhicule.La cartographie ADAS. Ces informations routières permettent aux véhicules dotés de fonctions de conduite automatisées de réagir et d'anticiper la route automatiquement afin d'améliorer la sécurité du conducteur, le confort de conduite et l'efficacité du véhicule.La législation européenne a rendu obligatoire l'(AIV, ou ISA) pour les nouveaux modèles et pour tous les véhicules qui seront produits à partir de juillet 2024.Le système d'assistance intelligente à la vitesse repose sur la combinaison des données captées par des caméras embarquées, et les données cartographiques du système ADAS afin d'atteindre une fiabilité optimale.pour que celui-ci adapte la vitesse aux limitations de vitesse.Par ailleurs, le protocole SAS (Speed Assist System) de l'EuroNCAP prévoit des normes de sécurité plus strictes que la réglementation européenne, et attribue des notes de sécurité plus élevées aux véhicules dotés de cartographies complètes et de services connectés.Les services ADAS de TomTom prennent en charge ce protocole qui inclut les limitations de vitesse variables, un système d'alertes sur les dangers sur le parcours et certaines caractéristiques de la route.Le spécialiste des technologies de géolocalisation TomTom annonce avoir franchi un palier dans le nombre de véhicules équipés de ses cartes ADAS, avec cinq millions de véhicules supplémentaires en circulation en Amérique du Nord et en Europe en à peine un an (soit dix millions de véhicules désormais en circulation en Amérique du Nord et en Europe, un chiffre qui a doublé en à peine un an).TomTom fournit ses solutions ADAS à plus de 30 marques automobiles . Plus d'un tiers des véhicules équipés de fonctions avancées pour la conduite automatisée mis en circulation sont équipés d'une cartographie ADAS de TomTom.« Les cartes ADAS vont au-delà d'un usage de navigation et de routage : elles sont essentielles pour atteindre le niveau de précision requis par les réglementations actuelles et futures et seront au cœur des applications pour une conduite de plus en plus automatisée, déclare Yu Guo, Vice-Président de l'ingénierie logicielle chez TomTom. Nous mettons à disposition des constructeurs automobiles un portefeuille de solutions cartographiques complet pour la conduite assistée et automatisée, garantissant l'expérience de conduite la plus sûre possible pour les conducteurs . »