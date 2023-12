Le grand SUV électrique Kia EV9 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Leobtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le grand SUV électrique Kia EV9 de 2 550 kg a totalisé 84% pour la protection des adultes, 88% pour la protection des enfants, 76% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 83% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le grand SUV Kia intègrepour améliorer la sécurité des occupants, tels que le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'aide au maintien dans la file (LKA) et le dispositif de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), tous destinés à assister les conducteurs dans les situations potentiellement dangereuses.Le régulateur de vitesse adaptatif couplé à la navigation (SCC) garantit une conduite en toute sécurité sur autoroutes et voies rapides.L'assistance active sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) facilite les changements de voie et fait appel à un détecteur de présence (HOD) pour s'assurer que le conducteur garde les mains sur le volant.L'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 2) permet d'éviter toute collision si un autre véhicule coupe la trajectoire à faible vitesse.L'aide au changement de voie assiste le conducteur pour changer de voie lorsqu'il active le clignotant. Le véhicule changera automatiquement de voie dans la direction indiquée s'il peut le faire en toute sécurité.Le Kia EV9 bénéficie du système de pilotage automatique sur autoroute (HDP). Quinze capteurs, dont deux LiDARs, permettent de scanner et de détecter les objets et autres usagers de la route situés dans un champ de vision de 360 degrés afin d'éviter tout risque de collisions. Le Kia EV9 est capable d'offrir une conduite automatisée , laissant ainsi au conducteur la possibilité d'abandonner provisoirement les commandes du véhicule. Disponible sur la version GT-line, le système de pilotage automatique sur autoroute de Kia (HDP) répond aux critères requis pour permettre une conduite semi-autonome de niveau 3 sur certains marchés.Le Kia EV9 bénéficie de systèmes de sécurité et d'agrément pré et post-conduite avec des fonctions telles que la détection de trafic arrière avec fonction freinage et le freinage d'urgence autonome en marche arrière.Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) évite tout risque de collision avec les véhicules venant de la gauche ou de la droite lorsque le conducteur amorce une marche arrière.Note globale: 5Protection des adultes: 84%Protection des enfants: 88%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 83%