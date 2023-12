Le système d'ouverture de porte sécurisée de dernière génération réduit les risques de collision

Le système d'ouverture de porte sécurisée alerte que des usagers de la route s'approchent de la voiture à l'arrêt par l'arrière

Dans le trafic urbain particulièrement dense, l'constitue un risque de collision, notamment avec les cyclistes.Le système d'ouverture de porte sécurisée de dernière génération de Volkswagen Le système d'assistanceque des usagers de la route s'approchent du véhicule à l'arrêt, en venant de l'arrière.L'assistant peut, dans les limites du système,qui comptent parmi les usagers de la route les plus vulnérables.Outre les portières côté conducteur et côté passager avant, le système d'ouverture sécurisée protège également les portières arrière.La Volkswagen ID.7, la prochaine Passat SW et le prochain Tiguan sont équipés de série de ce système d'assistance.La Volkswagen ID.7 est équipée de la dernière évolution du système d'ouverture de porte sécurisée.Le système scanne la zone située derrière le véhicule à l'arrêt à l'aide de deux capteurs radar arrière (à gauche et à droite au niveau du pare-choc arrière) et informe les passagers d'un danger avant même que ne soit actionnée une poignée de porte.Si un usager de la route s'approche de l'arrière du véhicule, une LED s'allume automatiquement dans le rétroviseur extérieur en guise de premier niveau d'avertissement.Si l'un des dispositifs d'ouverture de porte est néanmoins actionné, l'ouverture de la porte est empêchée pendant un court laps de temps.Si la porte est ouverte, un signal d'avertissement retentit.Le système d'assistance reste actif pendant trois minutes après le stationnement de la voiture , l'arrêt du moteur et la coupure de l'alimentation de bord, afin de couvrir la sortie du véhicule de tous les passagers.Le système d'ouverture de porte sécurisée de la nouvelle Passat SW et du nouveau Tiguan fonctionne de la même manière que celui de l'ID.7 : le système allume la LED du rétroviseur extérieur concerné pour informer les occupants du véhicule qu'un usager de la route s'approche par l'arrière, avant même que la poignée de la porte ne soit actionnée.Si une poignée de porte est actionnée, l'avertissement sonore retentit par l'intermédiaire d'un haut-parleur situé dans la portière.La fonction supplémentaire de retard à l'ouverture des portes de l'ID.7 n'est pas disponible, ces deux modèles étant équipés de serrures mécaniques. Le système de temporisation fonctionne avec les verrouillages électriques.Le système d'ouverture de porte sécurisée est disponible en option sur les modèles ID.4 et ID.5.Le système fonctionne pratiquement de la même manière que sur l'ID.7. Seule exception : la lumière LED dans le rétroviseur extérieur n'est activée en cas de danger que lorsque les passagers actionnent l'une des poignées de porte.Les autres niveaux d'avertissement, le signal sonore dans la portière concernée et la temporisation à l'ouverture électronique sont identiques à ceux de l'ID.7.La Golf actuelle fut le premier modèle Volkswagen à être équipée du système d'ouverture de porte sécurisée.Le système fonctionne de la même manière que sur les modèles ID.4 et ID.5.Comme les modèles Passat et Tiguan construits à partir de la plateforme modulaire transversale MQB, la Golf est équipée d'un verrouillage mécanique des portes, ce qui signifie que la fonction supplémentaire de temporisation à l'ouverture des portes n'est pas disponible.Les occupants du véhicule équipé d'un système d'ouverture de porte sécurisée ne sont pas exonérés de leur responsabilité en sortant du véhicule et sont tenus de rester vigilants si des usagers de la route s'approchent de la voiture par l'arrière.