Le positionnement de l'airbag conducteur sur le volant évolue pour satisfaire au design futuriste du volant

Le volant est un élément central des concepts digitaux de l'habitacle.Un positionnement innovant de l'airbag conducteur permet d'envisager des options de design futuristes pour le volant et ses commandes.Depuis l'introduction des airbags conducteur dans les années 1980, ils ont toujours occupé une place au centre du volant, dans son moyeu.Depuis, le volant est devenu plus qu'une interface entre le conducteur et la voiture permettant de conduire le véhicule.Le volant est devenu un élément de sécurité protégeant le conducteur en cas d'accident.Depuis une trentaine d'années, l'airbag conducteur fait partie de l'équipement standard de la plupart des voitures , contribuant à sauver des vies et à réduire la gravité des blessures en cas d'accident.Le volant est également devenu le centre de commande des fonctions de divertissement et d'aide à la conduite.ZF Lifetec modifie le positionnement de l'sur le volant pour étendre les possibilités de conception des habitacles de demain.L'airbag conducteur est actuellement déployé frontalement à partir du centre du volant.ZF Lifetec ajoute une solution supplémentaire pour les designs d'habitacles du futur.En cas d'accident, l'airbag conducteur se déploie depuis la partie supérieure du volant vers le conducteur. Ce repositionnement de l'airbag conducteur dans le volant permet à la partie centrale du volant, y compris le moyeu, de bénéficier d'un design comprenant une surface plane et homogène, semblable à celle d'un smartphone.Les commandes tactiles pour les fonctions de divertissement et d'aide à la conduite seront intégrées derrière cette surface plane.Ce design s'intègre aux tableaux de bord digitaux des habitacles modernes.« Avec ce nouveau concept, nous offrons une liberté de conception pour les volants sans compromettre la sécurité », explique Harald Lutz, responsable du développement chez ZF Lifetec.La tendance à l'homogénéité du design intérieur, qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, se retrouve dans les habitacles des véhicules actuels. Les constructeurs automobiles éliminent de plus en plus les jointures et les interstices dans les habitacles. Cette tendance se reflète également dans les options d'éclairage et de dispositifs d'affichage, intégrées dans l'ensemble de l'habitacle des véhicules.Cette évolution se poursuivra vers les volants. Les variantes de conception avec une plus grande intégration des fonctions IHM et de nouvelles surfaces, influenceront de manière significative l'apparence et la fonctionnalité des volants de demain.Le design homogène des volants offre de nombreuses possibilités, pour l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles formes, mais aussi en termes de fonctions.Les fonctions à la demande (champs librement configurables), des commandes tactiles semblable à celles d'un smartphone ou un écran central sont envisageables dans une interface homogène.Comme le volant est également un composant de sécurité essentiel et règlementaire dans le véhicule, l'ergonomie est primordiale.Des solutions hybrides peuvent également être mises en œuvre avec ce concept.Celles-ci peuvent comprendre la combinaison d'un commutateur rotatif alternatif et d'une surface tactile intégrée dans le volant, permettant ainsi au conducteur de manipuler le système.Ces fonctions peuvent également être combinées avec la détection des mains sur le volant, qui est un composant des volants actuels et futurs. Un capteur capacitif sous la surface du volant détermine si le conducteur ne fait qu'effleurer le volant ou s'il le tient fermement dans ses mains.: ZF Lifetec