Le SUV familial sept places Chery Tiggo 8 crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2025

Le SUV familial sept places Chery Tiggo 8 crédité est crédité de cinq étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.

Le SUV familial sept places Chery Tiggo 8 crédité de 1 790 kg a totalisé 82% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 80% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.

Le SUV familial sept places Chery Tiggo 8 crédité est considéré comme une variante du Chery Tiggo 7.

En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.

L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.

La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.

Résultats Euro NCAP 2025 du SUV familial sept places Chery Tiggo 8:

Note globale: 5
Protection des adultes: 82%
Protection des enfants: 85%
Protection des piétons: 80%
Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%

Bdn, écrit le 18/10/2025

