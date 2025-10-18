Le SUV urbain Volkswagen T-Cross obtient trois étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2025

Le SUV
urbain Volkswagen T-Cross
obtient trois étoiles sur cinq possibles à l'Euro NCAP
(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test
s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.
Le SUV urbain Volkswagen T-Cross
de 1 238 kg a totalisé 74% pour la protection des adultes, 81% pour la protection des enfants, 60% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 57% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.
En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.
L'obtention de la note
cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.
La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Résultats Euro NCAP 2025 du SUV urbain Volkswagen T-Cross:
Note globale: 3
Protection des adultes: 74%
Protection des enfants: 81%
Protection des piétons: 60%
Présence de systèmes d'aide à la conduite
: 57%