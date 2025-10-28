Un rappel de véhicules non résolu peut compromettre la sécurité des véhicules

Les rappels de véhicules sont des mesures prises par les constructeurs automobiles
lorsqu'un modèle ou un composant ne répond pas aux normes de sécurité établies. Ils visent à corriger des défauts potentiels qui pourraient compromettre la sécurité des conducteurs
et des passagers.
Des éléments essentiels défectueux peuvent entraîner des risques graves en cas d'accident. Le récent cas des airbags de la marque Takata montre qu'il est crucial que les véhicules concernés par les rappels constructeurs soient présentés en concession pour effectuer les réparations nécessaires.
La société de données automobiles carVertical a analysé les rapports de véhicules dans 26 pays afin de déterminer quels sont les pays où le risque d'acheter une voiture d'occasion
avec des rappels constructeurs en cours est le plus élevé.Quelles sont les causes principales des rappels constructeurs des véhicules ?
Les rappels constructeurs sont souvent dus à une défaillance dans le contrôle de qualité de composants critiques pour la sécurité ou la fiabilité du véhicule.
Les exemples de défaillance les plus courants concernent les airbags, les ceintures de sécurité et les systèmes de freinage ou de direction. « Avec l'évolution technologique et l'intégration croissante de systèmes électroniques dans les véhicules, les rappels sont devenus plus fréquents que jamais »
explique Matas Buzelis, expert automobile
chez carVertical.
Certaines défaillances de fabrication peuvent avoir des conséquences graves. En 2013, le scandale des airbags défectueux de la société japonaise Takata s'est propagé à l'échelle mondiale, compromettant la sécurité de millions de véhicules. Face à ce problème, des constructeurs tels que BMW
, Chrysler
, Ford
, Honda
, Mazda
, Nissan
et Toyota
ont procédé à des rappels pour remplacer ces airbags défaillants. Malgré ces mesures, de nombreux accidents mortels ont été recensés. Dix ans plus tard, certains véhicules équipés des airbags Takata circulent encore sur le marché de l'occasion
.Beaucoup de voitures rappelées, mais trop peu réparées en France
En France, 10,6 % des véhicules vérifiés sur carVertical présentent des informations sur des rappels constructeurs, plaçant le pays en sixième position, derrière le Portugal, la Grèce, l'Espagne, la Bulgarie et l'Allemagne. Parmi ces véhicules, seulement 29,4 % ont eu leurs rappels résolus, ce qui est inférieur à la moyenne observée. Cela signifie qu'une proportion significative de véhicules rappelés n'a pas été réparée, posant des questions sur la sécurité de ces voitures sur les routes françaises.Rappels automobiles : Le Portugal, la Grèce et l'Espagne sont les plus concernés
Parmi les pays analysés par carVertical, le Portugal compte le plus de véhicules concernés par des rappels constructeurs, avec 18,2 % des voitures vérifiées. Toutefois, seulement 38 % de ces rappels ont été résolus. La Grèce suit avec 17,6 % de véhicules concernés et un taux de résolution de 50,2 %. L'Espagne, la Bulgarie et l'Allemagne complètent le top 5, avec respectivement 14,5 %, 13,9 % et 11,5 % de véhicules touchés, et des taux de résolution de 42,2 %, 42,6 % et 48,5 %.
À l'inverse, la Belgique et le Royaume-Uni ont la plus faible proportion de véhicules présentant des informations sur des rappels constructeurs avec 3,1 %, suivis par les États-Unis avec 3,2 %. Cependant, les taux de résolution varient, les États-Unis ayant un taux de 45,2 %, tandis que la Belgique et le Royaume-Uni affichent des taux respectivement de 32,1 % et 27,7 %.
Un rappel non résolu peut compromettre la sécurité du véhicule et entraîner des problèmes de fiabilité imprévisibles.
Les acheteurs de voitures d'occasion doivent être particulièrement vigilants et vérifier sur le rapport d'historique du véhicule si celui-ci a fait l'objet de rappels et si les réparations nécessaires ont été effectuées, peu importe son pays d'origine.Source
: carVerticalMéthodologie
: carVertical a analysé les rapports historiques générés entre janvier 2023 et septembre 2024 et a calculé la part des rapports contenant des informations sur des rappels de voitures. Si l'historique d'un véhicule mentionne un rappel, des données indiquent si le problème a été résolu, non résolu ou si son statut est inconnu.
