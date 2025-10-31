La technologie Car2X constitue une étape pour limiter les accidents de la route

La technologie Car2X
repose sur le principe de l'intelligence en essaim
dans un environnement
immédiat. Elle permet aux véhicules de communiquer entre eux et avec les infrastructures routières en temps réel
. Dans les situations critiques, le système d'avertissement du danger affiche un message d'alerte sur le combiné d'instruments numérique.
Le nombre important de véhicules équipés de la technologie Car2X assure une communication entre les véhicules et avec les infrastructures routières en quelques millisecondes, sans recourir au réseau de téléphonie mobile. La densité de l'information permet d'alerter rapidement le conducteur de situations qui nécessitent une réaction immédiate, comme le freinage d'urgence, la formation soudaine d'un embouteillage ou l'arrivée d'un véhicule prioritaire. Les véhicules se connectent de plus en plus aux infrastructures routières environnantes. Les unités bord de route (UBR) peuvent envoyer des alertes spécifiques lors de la survenue d'événements routiers inopinés (conducteur à contresens, embouteillage, présence de personnes, d'animaux ou d'objets sur la chaussée, conditions météorologiques inhabituelles).
Veronica Lehr, responsable des systèmes d'aide à la conduite
au sein du département Développement technique de Volkswagen
explique: « L'utilisation accrue de la technologie Car2X assure une meilleure coopération entre les différents acteurs de la route et une meilleure anticipation des dangers. À ce titre, la technologie est essentielle pour atteindre le seuil de zéro accident grave sur les routes (stratégie « Vision Zéro »). Volkswagen jette les bases de la mobilité de demain en alliant sécurité, intelligence et connectivité. »
En Europe, les investissements dédiés à l'équipement des infrastructures routières avec la technologie Car2X progressent.
En Allemagne, Autobahn, une société concessionnaire d'autoroute allemande, a doté plus de 1 000 remorques de balisage de la technologie Car2X.
En Autriche, les unités bord de route ont été installées sur l'ensemble du réseau autoroutier.
L'Italie, l'Espagne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie ont déployé un grand nombre d'unités bord de route et ont équipé leurs véhicules d'intervention d'urgence et d'intérêt général. Les services de dépannage utilisent également la technologie Car2X pour avertir les conducteurs dans un rayon de 800 mètres
. Les exploitants routiers et les unités de secours estiment que cette technologie constitue un atout précieux dans la prévention des accidents et la sécurité de leur personnel sur les routes. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes équipé de la technologie Car2X peut informer les autres conducteurs de son arrivée et du trajet emprunté grâce à un système d'alerte spécifique. En cas d'alerte, la technologie peut baisser le volume du système d'infodivertissement de la voiture
.
La technologie Car2X offre de nouvelles perspectives pour les systèmes d'assistance dans les limites du système. La technologie Car2X fonctionne comme un capteur virtuel qui vient en complément des capteurs qui équipent les systèmes d'aide à la conduite. Grâce aux informations collectées par la technologie Car2X, le système d'assistance à la conduite semi-autonome
« Travel Assist », disponible en option et doté du régulateur de vitesse adaptatif « ACC », peut réduire la vitesse du véhicule dans les limites du système alors même que l'embouteillage n'est pas encore visible.
En cas de changement de voie, les informations fournies par la technologie Car2X permettent également d'accélérer plus confortablement avec le système d'assistance dédié.
Sur les modèles Volkswagen, la technologie Car2X utilise le Wi-fi fondé sur la norme IEEE 802.11p. Grâce à cette technologie, les véhicules peuvent échanger en temps réel des alertes, des données de géolocalisation et d'autres informations dans un rayon de 800 mètres. Ouvert et standardisé, le processus d'échange des informations assure une communication entre des véhicules de constructeurs différents. L'anonymisation des informations assure la protection de la vie privée des utilisateurs. Les utilisateurs primaires peuvent activer Car2X dans le système d'infodivertissement du véhicule. La transmission des informations est gratuite puisqu'elle n'utilise pas le réseau de téléphonie mobile.
Le système d'avertissement du danger fondé sur la technologie Car2X est disponible en option sur les modèles Volkswagen Golf
, T-Roc
, Tiguan
, Tayron, Passat
, ID.3, ID.4 et ID.5. Il est fourni de série sur l'ID.7.