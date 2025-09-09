"L'éclairage numérique offre une sécurité accrue"

Dr Michael Kruppa, Responsable du développement de l'éclairage avant chez Audi, explique ce qui caractérise de bons phares
. Avec son équipe, il joue un rôle clé pour garantir qu'une Audi offre la meilleure sécurité routière
possible en cas de mauvaise visibilité ou dans l'obscurité. Dans cette interview, il explique ce qui caractérise de bons phares et ce qui distingue l'Audi Q3
de la concurrence en matière d'éclairage.Dr Kruppa, pourquoi de bons phares sont-ils si importants ?
Dr Michael Kruppa : L'arrivée rapide de l'obscurité et les conditions météorologiques défavorables, surtout à l'automne et en hiver, posent un plus grand risque dans la circulation. D'une part, en tant que conducteur, je veux éclairer au mieux la zone dans laquelle je conduis afin de me sentir en sécurité. D'autre part, il est très important que les autres usagers de la route me voient à temps. Souvent, quelques secondes seulement peuvent faire la différence pour éviter une situation dangereuse. Voir et être vu, c'est la base de tout en matière de sécurité routière. Un bon éclairage n'est pas seulement une question de confort, il améliore considérablement la sécurité. Il contribue également à l'identité visuelle du véhicule. Chez Audi, les clients disposent de nombreuses options
pour personnaliser leur éclairage. Plusieurs signatures lumineuses numériques différentes, ainsi que des scénarios d'éclairage d'accueil ou de départ de la maison, peuvent être sélectionnées dans le MMI.Qu'est-ce qui caractérise l'éclairage intelligent chez Audi ?
Dr. Kruppa : L'éclairage intelligent s'adapte activement à la situation de conduite et offre une sécurité accrue à tous les usagers de la route. L'éclairage que nous développons chez Audi est conçu pour éviter l'éblouissement. Nos phares Audi Matrix
LED détectent les véhicules qui les précèdent ainsi que les véhicules venant en sens inverse et masquent automatiquement la lumière qui pourrait les aveugler. Le conducteur n'a donc plus besoin d'actionner manuellement les feux de route. Cela vous permet d'avoir toujours suffisamment de lumière devant vous, de rester concentré plus longtemps et de conduire en toute sécurité. Le développement d'éclairage le plus innovant que nous utilisons actuellement au sein de l'éclairage avant chez Audi sont les phares Audi Matrix LED numériques. Ils disposent de nombreuses fonctions d'éclairage adaptatif et peuvent projeter des images lumineuses directement sur la route – c'est à la fois intelligent et inspirant.Quelles sont les bases techniques d'un bon éclairage ?
Dr Kruppa : La condition de base nécessite que l'éclairage fonctionne de manière fiable. Lorsque je l'allume, il doit être là immédiatement. Au-delà de cela, nous pouvons maintenant influencer de nombreux paramètres, tels que la luminosité et la couleur. Récemment, des progrès majeurs ont été réalisés dans le domaine de la technologie LED.
Nos activités de développement au cours des quatre ou cinq dernières années nous ont amenés à commencer la numérisation des technologies d'éclairage, telles que la technologie LED. Parallèlement, nous continuons à optimiser d'autres aspects.
Nos phares Audi Matrix LED numériques dotés de la technologie micro-LED sont particulièrement impressionnants en raison de leur espace
d'installation réduit, de leur poids réduit et de leur efficacité supérieure. Ils offrent également une plus grande luminosité avec un meilleur contraste, ce qui signifie qu'ils sont plus performants dans des conditions de visibilité difficiles.La technologie micro-LED que vous venez de mentionner est utilisée pour la première fois sur la Nouvelle Audi Q3. Comment cela fonctionne-t-il ?
Dr. Kruppa : Le thème de la numérisation de la lumière, que nous venons d'aborder, joue ici un rôle central. Nous avons développé une source lumineuse de manière à pouvoir l'utiliser presque comme un vidéoprojecteur. Le module micro-LED, d'une largeur d'environ 13 millimètres, dispose d'une puce avec 25 600 minuscules micro-LED – chacune mesurant environ 40 micromètres – qui peuvent être contrôlées individuellement. Cela permet au système d'ajuster l'image lumineuse projetée sur la route en fonction de la situation. Par exemple, les fonctions de guidage lumineux, connues sous le nom de guidage de voie et de feux d'orientation, sont désormais beaucoup plus étroitement liées aux fonctions d'assistance à la conduite
. Nous introduisons pour la première fois les phares Audi Matrix LED numériques avec cette nouvelle technologie micro-LED dans la catégorie compacte
sur l'Audi Q3. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients une sécurité encore plus grande.Quels sont les avantages spécifiques de cette technologie pour les conducteurs ?
Dr Kruppa : Imaginez ceci : la voiture
projette deux lignes sur la route pendant la conduite. Ces lignes m'aident à rester au centre de ma voie et me donnent une indication de la position de mon véhicule dans celle-ci. C'est ce que nous appelons la lumière d'orientation. Lorsque je m'engage sur l'autoroute, l'image lumineuse projetée change. La voiture sait que je suis sur l'autoroute et peut éclairer ma voie de manière dynamique. Il s'agit du feu de voie associé à la lumière d'orientation. Si je souhaite changer de voie, le feu de voie avec indicateur de direction m'assiste : il affiche le clignotant actif au bord de la lumière projetée, selon que j'indique à gauche ou à droite. L'avantage pour les autres usagers de la route est qu'ils peuvent voir très tôt que je souhaite changer de voie. Tout cela est rendu possible par les phares Audi Matrix LED numériques avec notre nouvelle technologie micro-LED intégrée à l'Audi Q3. Cela offre à nos clients une meilleure orientation, une sécurité accrue et, en fin de compte, un sentiment positif au volant. Et selon vos préférences, vous pouvez également désactiver ces fonctions dans le MMI.Quels usagers de la route bénéficient le plus de la technologie d'éclairage numérique de la Nouvelle Audi Q3 ?
Dr Kruppa : Au-delà de la sécurité des occupants du véhicule, cette technologie s'adresse également aux autres usagers de la route. Prenons l'exemple des piétons, des cyclistes ou des occupants d'autres véhicules. Mais l'accent est également mis sur ceux qui ne sont pas conscients qu'ils se mettent dans une situation dangereuse, comme des animaux sauvages qui traversent des routes au crépuscule.
Il faut les repérer à temps afin de pouvoir réagir, freiner ou même prendre des mesures d'évitement.Et des symboles d'avertissement peuvent également être projetés ?
Dr Kruppa : Oui, c'est un autre exemple des avantages de la numérisation. Lorsque la température extérieure descend en dessous de quatre degrés, le système projette un flocon de neige sur la route – exactement le même symbole que vous verriez normalement sur tableau de bord. En tant que conducteur, je comprends immédiatement : ça pourrait devenir vraiment glissant maintenant.Pourquoi l'éclairage avancé est-il plus important que jamais ?
Dr. Kruppa : Parce qu'il allie sécurité et confort tout en améliorant la concentration du conducteur. Un bon éclairage signifie que je peux voir plus, que je suis plus visible et que je peux réagir plus rapidement à n'importe quelle situation. Les systèmes d'éclairage numériques modernes tels que ceux de la Nouvelle Audi Q3 portent la sécurité routière à un niveau supérieur.Source
