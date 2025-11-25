La berline compacte électrique Volkswagen ID.3 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2025

La berline compacte électrique Volkswagen ID.3
obtient quatre étoiles sur cinq possibles à l'Euro NCAP
(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test
s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.
La berline compacte électrique Volkswagen
ID.3 de 1 873 kg a totalisé 86% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 78% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 76% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.
En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.
L'obtention de la note
cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.
La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.
L'Euro NCAP est un consortium regroupant les ministères des transports, les clubs automobiles
, les associations d'assureurs et les instituts de recherche de dix pays européens. Créé en 1997, il réalise des tests de sécurité sur les modèles actuels et évalue la protection des occupants adultes et enfants, la protection des usagers vulnérables de la route et les systèmes de sécurité active. Les évaluations sont basées sur l'équipement de sécurité minimum installé dans les véhicules vendus dans l'UE27, au Royaume-Uni et en Norvège. Depuis 2020, l'Euro NCAP a renforcé ses critères d'évaluation tous les trois ans.Résultats Euro NCAP 2025 de la berline compacte électrique Volkswagen ID.3:
Note globale: 5
Protection des adultes: 86%
Protection des enfants: 87%
Protection des piétons: 78%
Présence de systèmes d'aide à la conduite
: 76%