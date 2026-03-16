Les mannequins dits "biofidèles" permettent une analyse plus fine et détaillée des situations traumatiques

La nouvelle génération de mannequins dits "biofidèles"
permet une analyse plus fine et détaillée des situations traumatiques rencontrées lors d'accidents routiers.
Un mannequin "biofidèle" ? Le qualificatif s'applique quand un mannequin reproduisant la morphologie et la taille d'un homme, d'une femme ou d'un enfant restitue précisément les mouvements
, la déformation et les contraintes internes du corps humain en phases d'accélération, de compression ou de flexion.
Le développement de cette nouvelle génération de mannequin vise à rendre les tests de collision ou d'impact aussi proches que possible des circonstances réelles.
Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive, donne quelques précisions : "Le but ultime de cette stratégie de développement des mannequins, c'est la prédictibilité des lésions consécutives à un ou plusieurs chocs grâce aux mesures réalistes enregistrées lors du déroulement d'un accident. Cela vaut pour les passagers d'un véhicule autant que pour n'importe quelle personne présente sur la voie publique, susceptible d'être heurtée par un véhicule, quel qu'il soit."
C'est ce dernier point qui explique les travaux menés par le groupe Dekra à l'aide de ces nouveaux mannequins représentant une personne non-protégée .Fidèle à la réalité
Les tests réalisés avec des mannequins "classiques" révèlent une faiblesse majeure : leur résistance structurelle au choc direct contre une pièce de carrosserie. Dotés d'une enveloppe trop rigide, insuffisamment réalistes en matière de mouvements, ces mannequins "provoquent des déformations beaucoup plus importantes qu'un être humain réel lors d'un impact contre un véhicule", souligne Andreas Schaüble, chercheur au sein du département de recherches Dekra.
Aussi fallait-il utiliser un modèle de mannequin plus apte à gérer les conditions d'un choc. Le mannequin « biofidèle » s'efforce de reproduire fidèlement les caractéristiques
morpho-physiologiques d'un usager vulnérable, comme un piéton. Selon le fabricant, les os du squelette du mannequin ont une résistance à la rupture comparable à celle des os humains. Les tissus artificiels possèdent des propriétés pseudo élastiques similaires aux nôtres, se déformant sous la pression avant de retrouver leur forme initiale.Pour tous les usagers de la route
Les piétons, cyclistes et autres utilisateurs de trottinette constituent une population de plus en plus impliquée dans les accidents de la circulation, particulièrement en ville. Au-delà du test de collision initial contre un véhicule, les chercheurs et experts en accidentologie de Dekra peuvent maintenant observer les mécanismes entrainant le trauma. Cette avancée permet de tirer des conclusions quant à la nature même de l'accident de la route, en analysant la manière dont la personne a été heurtée et donc en comprenant d'où elle venait. Ce progrès est significatif et permet d'aller plus loin dans la genèse d'un accident de la route ayant entrainé des blessures. Source
: Dekra
Image Copyright Dekra SE