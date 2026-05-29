Le Geely Starray EM-i réalise un essai de collision latérale au-delà des exigences réglementaires en Europe

Le Geely Starray EM-i
a réalisé avec succès un essai de collision extrême en série, à double impact, allant au-delà des exigences réglementaires en Europe.
L'essai de collision
a été réalisé au siège de l'UTAC, organisme agréé par l'Euro NCAP
en France.
L'essai de collision latérale a été combiné à un test d'intrusion contre un poteau rigide situé du côté opposé. Cet essai va au-delà du protocole actuel de l'Euro NCAP en matière de collision latérale, en augmentant la sévérité de l'essai afin de reproduire des collisions en chaîne impliquant plusieurs véhicules dans des conditions réelles.
Au cours de l'essai, une barrière déformable en mouvement percute le flanc du véhicule à 60 km/h, le projetant contre un poteau rigide situé du côté opposé, ce qui provoque un deuxième choc de forte intensité comparable à une collision latérale contre un poteau. Cet essai met à rude épreuve l'intégrité structurelle du véhicule, les algorithmes de déclenchement des airbags à la milliseconde près et la protection du système de batterie du véhicule électrique
.
Les résultats ont confirmé que le Geely StarraY EM-i a conservé une cellule passagers intacte après la collision. Les systèmes de retenue se sont déployés avec une précision extrême, le système d'appel d'urgence e-Call s'est déclenché instantanément et les portes se sont déverrouillées automatiquement.
Geely a intégré une technologie d'IA à spectre complet pour améliorer son système de sécurité global 2.0. Cette évolution déplace l'accent mis sur la « sécurité centrée sur le véhicule » traditionnelle vers une perspective à l'échelle de l'écosystème englobant « les personnes, les véhicules, les routes, le cloud et les satellites », ancrant ainsi quatre visions distinctes de la mobilité sans accident.