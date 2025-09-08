Une application de navigation embarquée TomTom directement implémentable

Le spécialiste des technologies de localisation TomTom
présente une nouvelle application de navigation embarquée pour l'automobile 'plug-and-play'
.
La solution Automotive Navigation Application intègre TomTom Orbis Maps
, une couche d'interface utilisateur intuitive et le Navigation SDK
de TomTom. La combinaison de ces composants permet d'offrir une solution directement implémentable, permettant aux constructeurs de déployer rapidement des systèmes de navigation avec une cartographie optimisée et des fonctionnalités de navigation avancées.
À l'heure où les SDV ('software-defined vehicles', ou véhicules définis par logiciel) deviennent la norme, la rapidité d'intégration pour répondre aux exigences du marché automobile est cruciale.
La solution Automotive Navigation Application de TomTom vise à réduire les coûts et les délais de développement pour les constructeurs.
L'application de navigation de TomTom est une solution entièrement testée et validée sur des composants de niveau automobile.
Avec cette application de navigation automobile, les constructeurs automobiles
disposent d'une application de navigation clé en main
, d'une bibliothèque UX
pour personnaliser l'expérience du conducteur ainsi que d'une bibliothèque d'intégration au véhicule, permettant de connecter l'application au système du véhicule de manière autonome.
Reposant sur TomTom Orbis Maps, l'application de navigation automobile dispose de données cartographiques constamment actualisées, garantissant précision et fiabilité à chaque trajet. La fonctionnalité de mise en cache dynamique assure des mises à jour cartographiques en continu.
Grâce à cette application de navigation automobile, les constructeurs peuvent offrir aux conducteurs
une expérience de navigation fluide, supérieure à celle des applications smartphone. L'application offre une navigation optimisée pour les véhicules électriques
, en prenant en compte l'état de charge de la batterie pour recommander des arrêts de recharge pertinents. L'outil de recherche de bornes de recharge s'adapte aux préférences des conducteurs, et des filtres avancés permettent de planifier les trajets selon les commodités recherchées.
Tandis que l'application de navigation automobile de TomTom offre une approche 'plug-and-play', le Navigation SDK de TomTom utilisé en mode autonome offre des fonctions encore plus personnalisables pour permettre aux développeurs de concevoir leurs propres systèmes de navigation dans les moindres détails. La synergie entre l'application de navigation automotive d'une part, et Navigation SDK d'autre part, permet de satisfaire tous les besoins de l'industrie automobile.