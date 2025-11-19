La navigation Google Maps permet la visualisation des voies en direct sur l'écran conducteur

La Polestar 4 intègre la navigation de Google Maps avec visualisation des voies en direct
sur l'écran conducteur de 10,2 pouces grâce à l'IA.
Destinée aux véhicules avec Google intégré, la visualisation des voies en temps réel sur l'écran conducteur via la navigation de Google Maps aide le conducteur à rester sur la bonne voie, même sur des autoroutes complexes ou en pleine heure de pointe.
La fonctionnalité détecte la voie dans laquelle se trouve le véhicule grâce à l'IA embarquée de Google, qui analyse les éléments de la route, tels que les marquages au sol et les panneaux, captés par l'une des caméras frontales de la Polestar 4.
Combiné aux capacités de navigation de Google Maps, le système fournit des rappels visuels et sonores pour aider le conducteur à changer de voie à temps. La fonction se traduit par une visualisation qui met en évidence toutes les voies possibles pour l'itinéraire choisi, y compris celle dans laquelle se trouve le véhicule.
Sid Odedra, responsable UI/UX chez Polestar, déclare :« Depuis cinq ans, notre collaboration avec Google a permis d'introduire de nombreuses fonctionnalités pour les propriétaires de Polestar. La visualisation des voies en direct s'inscrit dans la continuité de notre stratégie UX centrée sur le conducteur, en réduisant le stress et en améliorant la sécurité, notamment en limitant les sorties manquées et les changements de voie de dernière minute. »
L'intégration de la navigation dynamique avec visualisation des voies en direct de Google Maps sur autoroute sera disponible via des mises à jour à distance. Son déploiement commencera dans les prochains mois, d'abord sur Polestar 4 aux États-Unis et en Suède, avant d'être étendu à d'autres marchés, types de routes et véhicules.
Andrew Foster, directeur de la gestion produit pour Google Maps, ajoute :« Polestar est un partenaire de longue date depuis le lancement de Polestar 2 en 2020, premier véhicule avec Google intégré. Aujourd'hui, Polestar 4 devient le premier à intégrer notre navigation dynamique avec la révolutionnaire visualisation des voies en direct, qui aidera les conducteurs à rouler avec encore plus de confiance et établira une nouvelle référence en matière de navigation dans l'industrie automobile. »