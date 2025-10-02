Le siège auto pour enfant Reecle 360 présente de graves défaillances de sécurité

Dans le cadre de ses tests consommateurs, le Touring Club Suisse (TCS) a identifié de graves défaillances de sécurité
sur le modèle de siège auto pour enfants Reecle 360
. Ce modèle est également commercialisé sous les noms ZA10 i-Size
ou 946i i-Size
.
Le TCS met en garde contre l'achat
de ce produit et recommande aux parents de vérifier le numéro de série de leur siège : E8 – 0313715
.
Lors du test de sièges auto du Touring Club Suisse, le modèle Reecle 360 a échoué. Bien qu'il réponde aux exigences légales et soit autorisé à la vente en Europe, les crash-test
s menés par le TCS ont mis en évidence un risque majeur. Les tests du TCS sont plus exigeants que les normes d'homologation. Il a été constaté que les coques pouvaient se détacher de leur base lorsque les enfants étaient attachés dos à la route. Dans un tel cas, le siège et l'enfant sont projetés dans l'habitacle, avec un risque élevé de blessures graves.
Le TCS déconseille formellement l'achat et l'utilisation de ce siège. Le fabricant du Reecle 360 n'a, à ce jour, pas réagi. À noter qu'il existe, surtout sur internet, des sièges identiques au Reecle 360 vendus sous d'autres noms. Pour cette raison, le TCS recommande de vérifier systématiquement le numéro figurant sur l'étiquette orange (sous le siège). Sont concernés pour le Reecle 360 non seulement ce modèle, mais aussi tous les sièges portant l'homologation E8 – 0313715.Un protocole de test rigoureux
Les essais
du TCS s'inspirent des standards Euro NCAP
appliqués aux véhicules et reproduisent des accidents nettement plus graves que ceux prévus par la norme internationale UN R129. La plupart des sièges testés remplissent les exigences accrues et offrent une bonne protection.
L'échec du modèle Reecle 360 constitue une exception préoccupante.
Les acheteurs de ce modèle n'ont pas automatiquement droit à un retour ou à un échange. Si l'achat date de moins de deux ans, un recours au titre de la garantie légale des défauts peut être envisagé auprès du vendeur.Source
: Touring Club Suisse