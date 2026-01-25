La cartographie en temps réel alimente les différentes applications des véhicules définis par logiciel

« Les constructeurs automobiles ont jusqu'à présent été confrontés à des architectures de véhicules "Frankenstein" fragmentées, qui ajoutent de la complexité et ralentissent l'innovation. Par exemple, plusieurs sources de données cartographiques sont souvent utilisées pour alimenter différentes applications du véhicule »,
a déclaré Denise Doyle, Chief Product Officer chez Here Technologies.
La gamme de solutions optimisées par l'IA pour les véhicules définis par logiciel (SDV) combine la cartographie en temps réel
de Here (spécialiste mondial des technologies de cartographie et de localisation), enrichie avec l'IA, et des applications et logiciels avancés qui font converger la navigation, l'aide à la conduite autonome
tout au long du cycle de vie du véhicule.
Ces données cartographiques permettent aux constructeurs automobiles (OEMs) de proposer des expériences de navigation plus riches et des fonctionnalités avancées pour les systèmes d'aide à la conduite
(ADAS), la navigation sur pilote automatique
(Navigation On Autopilot - NOA) et la conduite autonome. Elle facilite la convergence de systèmes autrefois distribués afin de réduire les coûts et de fournir des interfaces utilisateur contextualisées adaptées à chaque marque automobile
.
La gamme SDV de Here intègre des applications logicielles personnalisables, un kit de développement logiciel (SDK) flexible pour la navigation et l'aide à la conduite, et une cartographie en temps réel enrichie avec l'IA.« Notre nouvelle gamme SDV fournit une intelligence de localisation unifiée pour toutes les applications. Notre objectif est d'aider les constructeurs automobiles à réduire les coûts, à accélérer le développement, à simplifier les intégrations et à offrir des expériences utilisateur cohérentes à l'échelle mondiale. Grâce à l'expertise de Here, les OEMs peuvent développer des architectures SDV robustes, parfaitement adaptées aux défis de demain. »
explique Denise Doyle, Chief Product Officer chez Here Technologies.
Le système Here Navigation SDK est capable de fournir un guidage au niveau de la voie de circulation, pour alimenter la navigation et les interfaces utilisateur graphiques ADAS. L'interface utilisateur graphique ADAS affiche le contexte du véhicule en temps réel et les objets environnants sur la carte. Le guidage au niveau de la file ajoute une visualisation précise des voies pour faciliter la navigation dans les scénarios complexes. Le système Here Navigation SDK combine l'intelligence de localisation en temps réel avec la technologie e-horizon (horizon numérique) pour la planification de trajectoire au-delà des capteurs embarqués.