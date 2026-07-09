La BMW iX3 obtient la note de cinq étoiles aux tests Euro NCAP dans le cadre du protocole d'évaluation 2026

Premier modèle de la Neue Klasse, la BMW iX3
obtient la note maximale de cinq étoiles
aux tests Euro NCAP
dans le cadre du protocole d'évaluation 2026, plus exigeant que jamais.
La BMW iX3
compte parmi les premiers modèles évalués selon le nouveau protocole de tests, profondément révisé et introduit en 2026.
La procédure de tests 2026 accorde une place plus importante aux situations de conduite rencontrées au quotidien et impose des exigences nettement renforcées en matière de sécurité des véhicules.
Le protocole d'évaluation Euro NCAP 2026 couvre l'ensemble des situations liées à la sécurité, depuis les technologies de prévention et les systèmes d'évitement des collisions jusqu'à la protection des occupants en cas d'accident et à la sécurité après l'impact.
Alors que les précédents essais
portaient principalement sur la protection des occupants (adultes et enfants), des usagers vulnérables de la route ainsi que sur les systèmes d'aide à la conduite
, le nouveau protocole d'évaluation Euro NCAP couvre désormais l'ensemble de la séquence d'un accident, depuis les technologies de prévention jusqu'aux dispositifs de sécurité après la collision, en accordant une attention particulière aux situations de conduite du quotidien.
La BMW iX3 s'est distinguée lors de cette nouvelle campagne d'évaluation dans chacune des quatre catégories retenues par Euro NCAP : « Conduite en toute sécurité », « Prévention des collisions », « Protection en cas de collision » et « Sécurité après un accident ». Elle a ainsi dépassé avec une marge significative les seuils requis pour obtenir la distinction maximale de cinq étoiles.
Le concept global de sécurité de la BMW iX3 intègre aussi bien la protection des occupants en cas de collision que des technologies destinées à prévenir les accidents et des fonctions facilitant la prise en charge des occupants après un impact.Les systèmes d'aide à la conduite de la BMW iX3 salués par Euro NCAP.
Les systèmes d'aide à la conduite équipant de série la BMW iX3 ont largement contribué au résultat obtenu lors des essais Euro NCAP.
Dans la catégorie « Conduite en toute sécurité », l'organisme indépendant a salué la capacité de la BMW iX3 à accompagner efficacement le conducteur afin de maintenir un haut niveau de vigilance vis-à-vis de son environnement
de conduite. L'Indicateur de limitation de vitesse s'est également distingué par ses performances
. Au cours d'un parcours transfrontalier d'environ 2 000 kilomètres, traversant l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Autriche, il a affiché correctement les limitations de vitesse dans 97 % des situations rencontrées. Euro NCAP a également attribué une évaluation positive à l'ergonomie du poste de conduite de la BMW iX3, qui associe des commandes physiques dédiées aux fonctions essentielles de conduite, un écran central pour les fonctions d'infodivertissement et de confort, ainsi que le BMW Intelligent Personal Assistant pour la commande vocale. Les systèmes de détection de présence d'un enfant à bord ont eux aussi reçu une évaluation favorable. Au total, la BMW iX3 a obtenu un score de 73 % dans la catégorie « Conduite en toute sécurité », soit 13 points au-dessus du seuil requis pour décrocher la note maximale de cinq étoiles dans cette catégorie.La fonction d'avertissement d'ouverture de porte renforce la sécurité des cyclistes.
La BMW iX3 a obtenu un score de 83 % dans la catégorie « Prévention des collisions ». Ce résultat souligne l'efficacité de ses systèmes de sécurité active, parmi lesquels l'Avertisseur de collision frontale avec intervention automatique sur le freinage. Euro NCAP a également salué la fonction d'avertissement d'ouverture de porte, qui alerte les occupants lorsqu'un cycliste ou un autre usager de la route approche par l'arrière au moment de quitter le véhicule. Cette technologie contribue à prévenir les accidents liés à une ouverture inopinée des portes et participe ainsi à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables.Une protection optimale des enfants aux places arrière.
La BMW iX3 a obtenu un score de 86 % dans la catégorie « Protection en cas de collision ». Lors des essais de collision frontale décalée, Euro NCAP lui a attribué la note maximale pour le niveau de protection offert aux mannequins représentant des enfants installés aux places arrière. Les résultats des essais ainsi que les modèles de simulation validés ont confirmé le haut niveau de protection assuré aux occupants, quelles que soient leur morphologie et la configuration des différents scénarios d'impact. La BMW iX3 a par ailleurs obtenu les meilleures évaluations lors des essais de collision latérale. L'airbag central, livré de série, contribue notamment à limiter les contacts entre le conducteur et le passager avant, renforçant ainsi la protection des occupants en cas de choc latéral.Une référence en matière de sécurité après un accident.
Dans la catégorie « Sécurité après un accident », la BMW iX3 a obtenu un score de 95 %. Cette évaluation porte sur l'ensemble des dispositifs destinés à protéger les occupants après une collision et à faciliter leur prise en charge par les services de secours. Sont notamment évalués le système d'appel d'urgence automatique, les fonctions assurant la mise en sécurité de la batterie haute tension ainsi que les dispositifs permettant aux équipes de secours d'accéder rapidement au véhicule. Les poignées de porte extérieures affleurantes à commande électrique de la BMW
iX3 ont également fait l'objet d'une attention particulière. Euro NCAP a confirmé leur fonctionnement fiable à l'issue de l'ensemble des essais de collision. Les occupants peuvent ainsi quitter le véhicule et les secours y accéder facilement depuis l'extérieur, y compris en cas de défaillance complète de l'alimentation électrique. Cette sécurité est rendue possible par un dispositif d'ouverture mécanique de secours, auquel Euro NCAP a attribué une évaluation particulièrement positive. Enfin, le système d'appel d'urgence de la BMW iX3 dépasse largement les exigences réglementaires. Il transmet notamment deux coordonnées GPS distinctes, permettant aux services de secours d'identifier immédiatement le sens de circulation du véhicule sur une autoroute et d'intervenir ainsi plus rapidement sur les lieux de l'accident.Résultats Euro NCAP 2026 du SUV électrique de taille intermédiaire BMW iX3 (2 285 kg)
:
Note globale: 5
Conduite sécurisée (Safe Driving): 73%
Evitement des collisions (Crash Avoidance): 83%
Protection en cas de collision (Crash Protection): 86%
Sécurité après collision (Post Crash Safety): 95%