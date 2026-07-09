La Zeekr 7GT obtient la note de cinq étoiles aux tests Euro NCAP dans le cadre du protocole 2026

La Zeekr 7GT obtient la note
maximale de cinq étoiles aux tests Euro NCAP
dans le cadre du protocole d'évaluation 2026, plus exigeant que jamais.
La Zeekr 7GT compte parmi les premiers modèles évalués selon le nouveau protocole de tests, profondément révisé et introduit en 2026.
La procédure de tests 2026 accorde une place plus importante aux situations de conduite rencontrées au quotidien et impose des exigences nettement renforcées en matière de sécurité des véhicules.
Le protocole d'évaluation Euro NCAP 2026 couvre l'ensemble des situations liées à la sécurité, depuis les technologies de prévention et les systèmes d'évitement des collisions jusqu'à la protection des occupants en cas d'accident et à la sécurité après l'impact.
Alors que les précédents essais
portaient principalement sur la protection des occupants (adultes et enfants), des usagers vulnérables de la route ainsi que sur les systèmes d'aide à la conduite
, le nouveau protocole d'évaluation Euro NCAP couvre désormais l'ensemble de la séquence d'un accident, depuis les technologies de prévention jusqu'aux dispositifs de sécurité après la collision, en accordant une attention particulière aux situations de conduite du quotidien.
La Zeekr 7GT figure parmi les premiers véhicules évalués selon le nouveau référentiel, qui modifie considérablement les modalités de tests et de notation des voitures
.
La Zeekr 7GT a obtenu la note maximale de 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP, à l'issue d'évaluations rigoureuses menées selon les protocoles de 2026 de l'organisme.
La Zeekr 7GT a décroché des résultats élevés dans les quatre domaines de sécurité évalués : la protection en cas de collision, la sécurité après l'accident, l'évitement des collisions et la conduite sécurisée.Résultats concluants dans les quatre catégories
À partir de 2026, Euro NCAP articule ses évaluations autour de quatre catégories de sécurité : la protection en cas de collision, la sécurité après l'accident, l'évitement des collisions et la conduite sécurisée.
Chaque catégorie est notée sur 100 points et soumise à des seuils minimaux. Le nouveau protocole rapproche considérablement les essais des conditions réelles d'utilisation et couvre un éventail plus large de profils d'occupants (notamment les personnes âgées et les enfants). Il introduit également des exigences supplémentaires pour les véhicules électriques
, telles que l'isolation sécurisée des batteries haute tension à la suite d'une collision.
La Zeekr 7GT a obtenu des résultats élevés dans les quatre catégories évaluées. Elle s'est particulièrement distinguée dans les domaines de la sécurité après collision (95 %) et de la protection en cas de collision (93 %), ainsi que dans celui de l'évitement des collisions (89 %), tout en affichant un résultat convaincant dans la catégorie de la conduite sécurisée (79%). Les résultats confirment à la fois la robustesse structurelle de la Zeekr 7GT et l'efficacité de ses systèmes de sécurité active.
Dr Aled Williams, Directeur de programme pour Euro NCAP, a déclaré : « Les protocoles de 2026 renforcent encore la rigueur et la pertinence de nos essais, en récompensant les véhicules qui affichent de bonnes performances à tous les stades de la sécurité : avant, pendant et après une collision. L'obtention de 5 étoiles témoigne d'un niveau de sécurité exceptionnel, démontré par Zeekr dans le cadre de protocoles d'essais complets. Nous félicitons l'équipe Zeekr pour ce résultat remarquable, qui figure parmi les premiers obtenus selon nos protocoles d'essais de 2026, plus exigeants.»
Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe, mentionne : « Cette note de 5 étoiles constitue une étape importante pour notre toute nouvelle Zeekr 7GT ; un résultat exceptionnel que les clients du segment premium attendent désormais de leur véhicule pour 2026. Figurer parmi les premiers véhicules au monde évalués selon les protocoles Euro NCAP les plus exigeants jamais mis en place - et obtenir ce résultat - permet à nos clients européens de découvrir qui nous sommes avant même de prendre le volant. »La sécurité intégrée dès le départ
Pour Zeekr, le résultat reflète une approche de la sécurité qui commence bien avant la réalisation du moindre essai. La sécurité est intégrée au développement du véhicule dès les premières étapes, en amont des décisions d'ingénierie et de la définition des composants. Afin de démontrer la robustesse des performances de sécurité de la Zeekr 7GT, Zeekr a soumis plus de 70 rapports techniques à Euro NCAP, confirmant la cohérence et la reproductibilité des résultats dans diverses conditions réelles.
Le résultat de 5 étoiles obtenu par la Zeekr 7GT souligne l'engagement de la marque chinoise à respecter les normes de sécurité indépendantes les plus élevées.Résultats Euro NCAP 2026 du Grand Tourer électrique Zeekr 7GT (2 405 kg)
:
Note globale: 5
Conduite sécurisée (Safe Driving): 79%
Evitement des collisions (Crash Avoidance): 89%
Protection en cas de collision (Crash Protection): 93%
Sécurité après collision (Post Crash Safety): 95%