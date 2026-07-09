Le protocole d'évaluation Euro NCAP des technologies de sécurité embarquées profondément renforcé en 2026

Un nouveau protocole d'évaluation Euro NCAP des technologies de sécurité embarquées plus exigeant en 2026
Le protocole d'évaluation des technologies de sécurité embarquées
de l'organisme indépendant Euro NCAP
a été profondément renforcé en 2026.
Le nouveau protocole d'évaluation des technologies de sécurité embarquées Euro NCAP couvre l'ensemble des situations liées à la sécurité
, depuis les technologies de prévention et les systèmes d'évitement des collisions jusqu'à la protection des occupants en cas d'accident et à la sécurité après l'impact.
Le nouveau protocole de tests accorde une place plus importante aux situations de conduite rencontrées au quotidien
et impose des exigences nettement renforcées en matière de sécurité des véhicules
.
Le protocole d'évaluation Euro NCAP compte désormais quatre catégories
: « Conduite en toute sécurité », « Prévention des collisions », « Protection en cas de collision » et « Sécurité après un accident », avec des seuils requis pour obtenir la distinction maximale de cinq étoiles.
Alors que les précédents essais
portaient principalement sur la protection des occupants (adultes et enfants), des usagers vulnérables de la route ainsi que sur les systèmes d'aide à la conduite
, la méthodologie couvre désormais l'ensemble de la séquence d'un accident, depuis les technologies de prévention jusqu'aux dispositifs de sécurité après la collision, en accordant une attention particulière aux situations de conduite du quotidien.
Le nouveau protocole d'évaluation Euro NCAP de la sécurité des véhicules constitue la plus importante évolution de la procédure d'évaluation depuis l'introduction du système de notation global en 2009.
Aux essais de collision traditionnels viennent s'ajouter une évaluation approfondie des systèmes d'aide à la conduite, des situations de circulation rencontrées au quotidien ainsi que des dispositifs de sécurité intervenant après un accident.
L'objectif de l' Euro NCAP est de proposer une évaluation plus complète des technologies de sécurité embarquées et de mesurer leur efficacité dans des conditions de circulation représentatives de l'usage réel des véhicules.
Euro NCAP a introduit en 2026 une méthodologie d'évaluation structurée autour de quatre catégories « Safety Box », correspondant aux principales étapes de la sécurité automobile
. Chaque Safety Box regroupe un ensemble de tests et de critères.
Pour obtenir la note
maximale de 5 étoiles, un véhicule devra, à partir de 2028, atteindre au moins 80 % des points dans chacune des quatre Safety Boxes et respecter certains prérequis obligatoires. En 2026 et 2027, Euro NCAP introduit la notion de Soft Landing, permettant aux constructeurs automobiles
d'atteindre les 5 étoiles grâce à une montée en performance progressive sur les deux premières Safety Boxes.
Les quatre catégories « Safety Box » définies par Euro NCAP 2026:
- Conduite sécurisée (Safe Driving)
: évalue la prévention des risques liés au comportement du conducteur.
- Evitement des collisions (Crash Avoidance)
: mesure la capacité du véhicule à éviter une collision grâce aux technologies ADAS de sécurité (freinage d'urgence, assistance à l'évitement, détection d'obstacles).
- Protection en cas de collision (Crash Protection)
: mesure la capacité des systèmes passifs à limiter la sévérité des chocs pour les occupants en cas de collision.
- Sécurité après collision (Post Crash Safety)
: analyse la gestion des situations après impact.
Bien qu'elle ne soit pas intégrée dans le système global de notation, la notion d'Assisted Driving en environnement
urbain et autoroutier est introduite. Les protocoles mis en avant dans les Safety Boxes:Conduite sécurisée (Safe Driving):
Occupant Monitoring / Driver Engagement / Vehicle Assistance
La Safety Box Safe Driving est centrée sur la prévention et l'accompagnement du conducteur. Elle vise à réduire le risque d'accident en s'assurant que le conducteur est attentif, engagé et correctement assisté par le véhicule.
Grandes familles de protocoles :
Occupant Monitoring : détection de présence, classification des occupants, suivi du port de la ceinture de sécurité.
Driver Engagement : surveillance de l'attention du conducteur, niveau d'implication dans la conduite et capacité à reprendre le contrôle.
Vehicle Assistance : systèmes d'aide active à la conduite tels que la régulation de vitesse, l'ACC (Adaptive Cruise Control) ou l'assistance au maintien dans la voie. Evitement des collisions (Crash Avoidance):
Frontal Collisions / Lane Departure Collisions / Low Speed Collisions
La Safety Box Crash Avoidance évalue la capacité du véhicule à éviter ou atténuer les collisions grâce à l'analyse combinée de l'environnement interne et externe.
Grandes familles de protocoles :
Frontal Collisions : scénarios Car-to-Car/Motrocyclist/Pedestrian/Bicyclist.
Lane Departure Collisions : sorties de voie à vitesse élevée, avec et sans risque d'impact Car-to-Car/Motorcyclist.
Low Speed Collisions : situations de trafic dense et manœuvres à basse vitesse.
Ces scénarios reproduisent des situations réelles critiques telles que les chocs frontaux, les interactions avec des usagers vulnérables et les pertes de contrôle liées au franchissement de ligne. Protection en cas de collision (Crash Protection):
Frontal Impact / Side Impact / Rear Impact / Vulnerable Road User Impact
La Safety Box Crash Protection se concentre sur la protection des occupants et des usagers de la route lorsque l'accident ne peut être évité.
Grandes familles de protocoles :
Frontal Impact : essais utilisant des mannequins de dernière génération pour analyser plus finement les blessures des conducteurs
et passagers.
Side Impact : tests renforcés évaluant la protection lors d'un choc latéral, y compris pour les occupants situés à l'opposé de l'impact.
Rear Impact : évaluations avancées des sièges et appuie-têtes pour limiter les traumatismes cervicaux.
Vulnerable Road User Impact : nouvelles méthodes pour améliorer la sécurité des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables. Sécurité après collision (Post Crash Safety):
La Safety Box Post-Crash Safety vise à réduire les conséquences d'un accident après l'impact.
Grandes familles de protocoles :
Rescue and Extrication : fiches de secours standardisées et guides d'intervention pour les premiers intervenants.
Post-Crash Intervention : amélioration des systèmes eCall, freinage multi-collision et activation automatique des feux de détresse.
Extrication : gestion de l'énergie des véhicules électriques
, prévention de la propagation thermique et accessibilité des portes et ceintures après impact.
Créé en 1997, Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) est un organisme indépendant réunissant les ministères européens des Transports, des associations automobiles, des organismes d'assurance
et des instituts de recherche. Basé à Louvain, en Belgique, l'organisme européen évalue la sécurité des nouveaux véhicules selon des protocoles d'essais standardisés. Depuis 2020, les protocoles sont révisés tous les trois ans afin d'intégrer les évolutions technologiques des véhicules et les nouveaux enjeux liés à la sécurité routière
.Source
: Transpolis