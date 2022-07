Un tout nouveau moteur Diesel Mazda de 3.3 litres à six cylindres en ligne

a développé un tout nouveauDestiné au CX-60, le moteur Diesel de 3.3 litres à six cylindres en ligne e-Skyactiv D offre: 200 ch/147 kW et 254 ch/187 kW.Pourvu d'un, le moteur e-Skyactiv D allie puissance, sobriété et efficience.Le moteur Diesel Mazda bénéficie d'unebaptisée DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition) qui permet d'améliorer l'efficience du moteur tout en réduisant ses niveaux de consommation et d'émissions.Le moteur e-Skyactiv D 3.3L e-Skyactiv D à six cylindres en ligne Mazda est capable de parcourir de longues distances tout en offrant une capacité de remorquage importante.Mazda est convaincu que le moteur e-Skyactiv D répondra aux exigences des futures normes antipollution lors de leur entrée en vigueur.Développé sur la base du concept « right sizing » qui consiste à optimiser la cylindrée dans le but de réduire la consommation de carburant et d'accroître le rendement énergétique, le bloc six cylindres e-Skyactiv D de 3 283 cm3 à injection directe électrique par rampe commune est monté en position longitudinale.La version CX-60 e-Skyactiv D de 200 ch/147 kW (pour un couple maximum de 550 Nm) revendique une consommation moyenne WLTP de 4,9 litres aux 100 km pour des émissions de CO2 de 127 g/km.La version CX-60 e-Skyactiv D de 254 ch/187 kW (pour un couple maximum de 550 Nm) affiche un 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, une vitesse de pointe de 219 km/h, une consommation de carburant moyenne WLTP de 5,3 l/100 km et des émissions de CO2 de 137 g/km.Le moteur Diesel à six cylindres en ligne Mazda produit moins de vibrations en raison de sa structure équilibrée, gage d'une conduite souple et silencieuse, tout en délivrant une sonorité claire. Grâce à son couple généreux, il garantit en outre au CX-60 une capacité de remorquage de 2 500 kg. Du fait de la simplicité de son architecture, il affiche un poids comparable à celui du bloc quatre cylindres 2.2L Skyactiv D.Le Mazda CX-60 Diesel e-Skyactiv D sera commercialisé en janvier 2023.