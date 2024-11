Le « Kunpeng Super Electric System » de XPeng repose sur une plateforme haute tension 800V

Face aux nombreuses différences d'infrastructures de recharge dans le monde, le constructeur automobile chinoisa développé leLe système repose sur une, intégrant une batterie ultra-rapide 5C gérée par l'IA et une transmission coaxiale hybride en carbure de silicium, offrant une efficacité et une fiabilité élevées.La technologie est dotée d'unsilencieux avec des niveaux de bruit descendant jusqu'à 1 dB, ainsi que d'un d, piloté par l'IA, qui facilite une transition fluide entre les modes de conduite électrique pure et les modes de conduite avec prolongateur d'autonomie.Le système de prolongateur d'autonomie intègre une recharge ultra-rapide permettant de récupérer 1 km d'autonomie par seconde, pour atteindre 80 % en 12 minutes.Équipée de « l'AI Battery Doctor », chaque batterie fait l'objet d'une surveillance active afin d'optimiser sa capacité dans le temps, ce qui permettrait d'augmenter (selon XPeng) sa durée de vie de 30 %.Le « Kunpeng Super Electric System » revendique uneet une