Le moteur quatre cylindres essence Volkswagen 1.5 TSI evo2 allie efficience et puissance

Le moteur quatre cylindres essence Volkswagen 1.5 TSI evo2 affiche une efficience optimisée

Leallie efficience optimisée, avec une réduction des émissions de CO2 , et puissance.Le moteur quatre cylindres à combustion permet de réduire à la fois la consommation de carburant et les émissions de CO2 Le moteur quatre cylindres essence à combustion Volkswagen 1.5 TSI evo2 se démarque par son, sonet sonLes ingénieurs ontdu moteur EA 211 evo2 (de l'allemand Entwicklungsauftrag, mandat de développement), sous la forme d'un module unique d'épuration des gaz de combustion, améliorant ainsi l'efficacité du système antipollution.Leest un outil essentiel de réduction de la consommation de carburant du moteur 1.5 TSI evo2. Le système vise à améliorer le processus d'activation et de désactivation des deux cylindres de manière à assurer un fonctionnement homogène du moteur sur une plage de fonctionnement élargie. Le processus de combustion sur deux cylindres a été optimisé. Le système ACTplus évite que le deuxième et le troisième cylindre soient alimentés lorsque le moteur fonctionne à des charges et à un régime faibles ou moyens. Le basculement est à peine perceptible. Le rendement des cylindres actifs augmente, tandis que les cylindres intermédiaires suivent avec des pertes quasi nulles. Ils sont réactivés à l'accélération suivante.En plus de son, le moteur 1.5 TSI comporte plusieurs composants de haute technologie : legénère jusqu»à 350 bar de pression, lessont soumises à un traitement par projection plasma afin de limiter les frottements, et lesoptimisent la combustion et augmentent le rendement.Le procédé de combustion utilisé sur le moteur TSI evo1 1.5 litre est repris sur la génération evo2. Son principal atout, outre l'optimisation du refroidissement de la chambre de combustion, est la symbiose entre le cycle de Miller (fermeture anticipée de la soupape d'admission avec compression élevée) et la technologie de turbocompresseur VGT (turbocompresseur à géométrie variable).Le TSI evo2 moteur de dernière génération est adapté auxLe moteur 1.5 TSI evo2 équipera le T-Roc et le T-Roc Cabriolet en Europe dans une version développant 110 kW (150 ch).D'autres variantes suivront. Le quatre cylindres 1.5 TSI Volkswagen équipe de nombreux modèles à l'international, du T-Cross à la Passat SW Les moteurs TSI de la gamme EA 211 ont été lancés en 2012 avec trois variantes de cylindrée.Une construction allégée a permis de réduire leur poids de 21 kg par rapport à leurs prédécesseurs.Les moteurs TSI evo2 peuvent s'adapter à différents niveaux d»hybridation. On peut imaginer des performances atteignant 200 kW (272 ch) avec un système de branchement.Chaque année, Volkswagen construit plus de quatre millions de moteurs TSI de la gamme EA 211, au sein de onze sites répartis sur trois continents.