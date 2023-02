Le système Peugeot Hybrid 48V permet une réduction jusqu'à 15 % de la consommation

Lese compose d'unGrâce à une, la technologie offre un surcroît de couple à bas régime et une réduction jusqu'à 15 % de la consommation de carburant par rapport à un moteur essence non électrifié de caractéristiques comparables.La motorisation Hybrid permet une(cycle mixte WLTP) sur le SUV du segment C Peugeot 3008 L'économie de carburant est principalement obtenue en(diminution de 2,5 litres aux 100 km) et sur(diminution de 0,7 litre aux 100 km), la consommation sur autoroute étant inchangée.L'activation des différents modes est totalementLorsque la charge de la batterie l'autorise, le système Hybrid permet deEn conduite urbaine, le SUV du segment C Peugeot 3008 équipé du système HybridEn conduite quotidienne, les moteurs thermique et électrique travaillent ensemble ou séparément pour optimiser la consommation d'énergie.Lors des sollicitations du conducteur en reprise à bas régime, le moteur électrique apporte un couple additionnel avec un « coup de boost » ponctuel qui permet de compenser le temps de réponse du turbo, évitant ainsi certains rétrogradages.Lors des fortes accélérations, le moteur électrique apporte un surcroit de couple au moteur essence à bas régime. Lorsque le conducteur appuie à fond sur l'accélérateur, le moteur électrique fournit une puissance complémentaire de 9 kW (environ 12 ch).Aux allures supérieures (jusqu'à 145 km/h), le moteur thermique s'arrête lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur à vitesse stabilisée et lors des ralentissements.Lors des décélérations, le moteur essence se coupe et le moteur électrique se transforme en générateur pour recharger la batterie 48V.En ville sur de courtes distances et lors des manœuvres, le véhicule est propulsé par le seul moteur électrique en mode zéro émission locale, lorsque la charge de la batterie l'autorise.Il s'agit d'une nouvelle génération de moteur PureTech essence spécialement développée pour s'intégrer à l'hybridation :• 3 cylindres et 1199 cm3,• Puissance 136 ch (100 kW) à 5500 tr/mn,• Couple 230 Nm à 1750 tr/mn,• Turbo à géométrie variable améliorant l'agrément moteur,• Chaîne de distribution,• Fonctionnement selon le cycle Miller qui améliore l'efficacité thermique de la combustion,• Norme Euro 6.e.La motorisation Peugeot Hybrid 48V intègre une boite de vitesses électrifiée 6 rapports à double embrayage sans rupture de couple spécialement conçue pour le système hybride . Le carter de la boite de vitesses accueille également le moteur électrique, l'onduleur et le calculateur ce qui permet d'optimiser l'encombrement ainsi que la masse et de garantir d'excellentes prestations en roulage.Le moteur électrique synchrone à aimants permanents, intégré à la boîte de vitesses, développe en pic une puissance de 21 kW (28 ch) et un couple de 55 Nm. Il permet de déplacer le véhicule en électrique pour des faibles demandes de couple et il assiste le moteur thermique pour limiter sa consommation. Dans les phases de décélération, ce moteur fait office de générateur pour recharger la batterie 48V du système hybride. Il assure également le démarrage principal du moteur thermique avec l'assistance du belt-starter.Le démarreur alimenté en 48V assure les redémarrages du moteur thermique via la courroie d'accessoires. Il permet des démarrages rapides.La batterie Lithium-Ion 48V a une capacité brute de 898 Wh et une capacité disponible de 432 Wh. Elle est conçue pour conserver le même niveau de performances pendant toute la durée de vie du véhicule et bénéficie d'une garantie d'origine de 8 ans limitée à 160 000 kilomètres.La batterie 48V est installée sous le siège avant gauche.Le réseau basse tension 12V assure l'alimentation des équipements de la voiture et le réseau haute tension 48V alimente le système hybride. La production d'électricité est uniquement assurée par le e-motor 48V. Un convertisseur de tension continue transfère l'électricité produite vers le réseau 12V de la voiture.La motorisation Peugeot Hybrid 48V sera disponible sur les Peugeot 3008 et 5008 , puis sur les Peugeot 208 Peugeot 308 SW et Peugeot 408 La motorisation Peugeot Hybrid 48V remplace le PureTech 130 EAT8.