Le groupe motopropulseur hybride V8 Bentley délivre plus de 750 ch

remplace son emblématique moteurpar un"Ultra Performance Hybrid".Le motopropulseur hybride V8 Bentley allie un moteur à combustion puissant et une technologie hybride de pointe.Le nouveau groupe motopropulseur principal de Bentley est le plus dynamique, le plus réactif et le plus efficace de l'histoire de la marque de Crewe.Le système hybride V8 est basé sur les groupes motopropulseurs hybrides existants de Bentley, mais offre des performances et une efficacité supérieures, avecet 80 km d'autonomie en mode électrique seul. Il délivre au moins 91 ch de plus que le moteur W12 qui équipait auparavant les modèles Flying Spur et GT W12 Speed.En plus de délivrer une puissance supérieure à celle du W12 et un, l'Ultra Performance Hybrid émet moins de 50 g/km de CO2 en cycle WLTP.Le groupe motopropulseur hybride V8 fait entendre son tempérament avec uncombinant des graves cross-plane à un vrombissement, aux antipodes du silence absolu du système en mode électrique.