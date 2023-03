La conception de motorisations électriques baptisée « X-in-1 » réduit les coûts significativement

dévoilebaptisée « X-in-1 ».L'objectif est deAvec l'approche « X-in-1 »,, ce qui permettra deLe prototype de motorisation, prévu pour être utilisé dans les véhicules électriques , modularise le moteur, l'onduleur et le réducteur.Un prototype, qui modularise également le générateur et le système d'engrenages est prévu pour les véhicules hybrides rechargeables e-Power.L'approche « X-in-1 », qui couvre le 3-en-1, le 5-en-1 et d'autres variantes possibles, a été développée pour permettre aux composants principaux des motorisations électriques et hybrides rechargeables e-Power d'être produits sur la même ligne.L'approche X-in-1 dans la conception de motorisations électrifiées offre les avantages suivants :- Le partage et la modularisation des composants principaux améliorent l'efficacité de la production et réduiraient les coûts de la motorisation d'environ 30 % par rapport à 2019 (Source : Nissan). Nissan a pour objectif d'atteindre la parité de prix entre les hybrides rechargeables e-Power et les véhicules à moteur à combustion interne d'ici à 2026.- La réduction de la taille et du poids de l'unité améliore les performances du véhicule et minimise le bruit et les vibrations.- L'adoption d'un nouveau moteur électrique qui réduit l'utilisation de terres rares à un ratio de 1% ou moins du poids du rotor.Toshihiro Hirai, Senior Vice President, qui dirige l'ingénierie des groupes motopropulseurs de Nissan, a déclaré : « Nous tirons le meilleur parti de l'expertise et du savoir-faire acquis en développant et en produisant des technologies électrifiées depuis plus d'une décennie. Grâce à nos innovations dans le développement de motorisations électrifiées, nous continuerons à créer de la valeur pour nos clients et à proposer des véhicules 100 % électriques et e-POWER aussi largement que possible. »En 2010, Nissan est devenu le premier constructeur automobile à commercialiser en masse un véhicule électrique , la Nissan Leaf En 2016, Nissan a lancé sa motorisation électrifiée e-Power (hybride rechargeable), qui offre le plaisir de conduite d'un modèle électrique sans contrainte de recharge mais en consommant du carburant.