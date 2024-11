Une motorisation hybride 48 volts Mercedes capable de récupération d'énergie et de conduite électrique

Les modèles entièrement électriques jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale durable de Mercedes -Benz. Cependant, les besoins réels de mobilité dans les différentes régions du monde déterminent le rythme de la transformation énergétique.La nouvelle famille de modèles compacts Mercedes sera également disponible enet enavec uneLaa été développée par les ingénieurs de Mercedes-Benz en Allemagne selon des normes de qualité éprouvées.La compacité de la conception du moteur et du réducteur peut être attribuée à la faible distance entre les cylindres et à la disposition côte à côte du moteur électrique intégré : le moteur, l'onduleur et la transmission forment une unité compacte.Une batterie de 48 volts avec. La conception est réduite : les cellules de la batterie et le convertisseur DC/DC sont intégrés dans un flat pack.Lefournit une assistance intelligente en basse vitesse. Grâce à la récupération et à la capacité de rouler de manière purement électrique à des vitesses urbaines, cette transmission est particulièrement efficace. Ceci est renforcé par la roue libre électrique à une vitesse allant jusqu'à environ 100 km/h. Le moteur peut récupérer dans les huit rapports, récupérant jusqu'à 25 kW d'énergie.Le moteur électrique et l'sont intégrés dans une8F-eDCT). Le développement est appelé « eDCT » car le moteur électrique est intégré à la transmission et le système mécanique est contrôlé électro hydrauliquement. Un moteur électrique actionne les deux lignes d'embrayage doubles. La puissance est connectée et déconnectée à l'aide de deux embrayages d'entraînement et d'un embrayage de séparation.Leest un nouveau moteur à essence quatre cylindres Mercedes-Benz d'une cylindrée de 1.5 litre. L'unité avec la désignation de type M 252 appartient à la famille de moteurs modulaires Fame (Family of Modular Engines) et convient à un large éventail d'applications automobiles. Les caractéristiques communes des unités Fame comprennent un carter entièrement en aluminium avec technologie Nanoslide, une culasse avec collecteur partiellement intégré et un turbocompresseur. D'autres points forts sont le conduit d'air de suralimentation compact et le système d'échappement proche du moteur dans une conception monobloc, qui est préparé pour les futures normes d'émission de gaz d'échappement.Le concept du compresseur électrique avec la technologie 48 volts adopté du M 256 réduit la puissance de frottement et permet au véhicule d'être climatisé même à l'arrêt et en mode tout électrique.seront initialement disponibles avec le bloc thermique 1.5 litres. De plus, il y aura 20 kW de puissance d'entraînement électrique dans chaque cas. Compte tenu de la cylindrée de 1 496 cm3, cela représente une production importante par litre.La motorisation hybride Mercedes avec technologie 48 volts sera disponible en traction avant et avec une transmission intégrale 4Matic.Pour des raisons d'efficience, le moteur à essence utilise un processus de combustion basé sur le cycle Miller.La fermeture relativement précoce des soupapes d'admission réduit les pertes d'accélérateur et permet un taux de compression élevé de 12:1.L'ensemble moteur-transmission a des dimensions compactes et est installé transversalement dans le véhicule entre les fusées d'essieu.Le moteur à combustion M 252 Mercedes-Benz est un moteur à essence quatre cylindres qui dispose d'un ensemble NVH complet composé de mousses et de couvercles pour réduire les émissions sonores.À cela s'ajoute le concept de double cloison familier des véhicules de gammes supérieures. L'isolation des cloisons a été étendue à la zone latérale du montant A et à la surface du sol.