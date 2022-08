Le groupe motopropulseur de la Mégane E-Tech Electric est un moteur synchrone à rotor bobiné

La Renault Mégane E-Tech Electric embarque un tout nouveauoffrant jusqu'àde puissance etde couple.La motorisation électrique est de type, soit la technologie sur laquelle Renault mise depuis dix ans avec la Renault Zoe Les motoristes Renault considèrent queElle offreetlimite son impact environnemental et les coûts de production à grande échelle.Grâce à un design optimisé, le moteur est compact et pèse(transmission incluse), soit 10% de poids en moins que celui actuellement utilisé par la Renault Zoe , malgré une augmentation marquée de la puissance et du couple.Sous le capot de la Renault Mégane E-Tech Electric, le moteur synchrone à rotor bobiné Renault est proposé en deux versions :(130 ch) et 250 Nm et(218 ch) et 300 Nm.Le moteur offre le plaisir de la conduite électrique et permet à Mégane E-Tech Electric de passer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.L'accélération est(sans à-coups).Fabrice Bernardin, Chef d'UET e-technologie à la Direction de l'Ingénierie Renault explique : « Pour qu'un moteur électrique soit performant, il doit bénéficier d'un très bon système de refroidissement. Nous avons donc mis au point deux innovations brevetées qui vont dans ce sens avec mes collègues localisés au Japon et à Cléon. La première concerne le refroidissement à l'huile de notre moteur synchrone à rotor bobiné. Nous avons placé des injecteurs à des endroits stratégiques pour arroser le bobinage de la machine électrique et refroidir en même temps le rotor et le stator. La seconde est une astuce qui permet d'utiliser la dynamique du rotor grâce à un système de couronnes pour accentuer le refroidissement du stator par projection d'huile vers les chignons du stator. »Avec son, le moteur de la Mégane E-Tech Électrique estgrâce à la combinaison de solutions techniques simples: un arrosage de l'huile à des endroits ciblés du moteur et un circuit de l'huile optimisé.Le système de refroidissement à l'huile du moteur synchrone à rotor bobiné a donné lieu àLe système de refroidissement à l'huile offre plusieurs avantages :- ungrâce au placement stratégique de 4 injecteurs pour arroser le circuit électrique aux bons endroits et refroidir en même temps le rotor (partie tournante) et le stator (partie fixe) de la machine électrique;- unedu moteur dont la masse a été réduite de 33% par rapport à l'ancienne génération de moteur électrique ; un gain de masse qui contribue à une moindre consommation d'énergie ;- un: accélérations et reprises dynamiques et fluides dans toutes les situations ; disponibilité de la puissance du moteur sur une longue durée de sollicitation, même à vitesse élevée sur autoroute.Le groupe motopropulseur électrique qui équipe la Renault Mégane E-Tech Electric a été développé au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.Repris sur différents véhicules électriques Renault et Nissan , le groupe motopropulseur électrique est produit au Japon pour Nissan et en France, dans l'usine de Cléon, pour Renault.