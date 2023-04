Le moteur électrique APP550 de Volkswagen délivre une puissance de 286 ch (210 kW)

Leoffre des des performances optimisées et une efficience accrue.Destiné auxde Volkswagen, la base de conception du moteur électrique de prochaine génération se fonde sur la(MEB).Karsten Bennewitz, Responsable des groupes motopropulseurs et des systèmes d'énergie au sein du Département de Développement Technique de Volkswagen explique: « Comme l'espace disponible pour monter le groupe motopropulseur reste inchangé, il nous a fallu développer un nouveau moteur capable d'offrir des améliorations notables en termes de performance et d'efficience tout en répondant aux mêmes contraintes physiques, notamment en termes d'encombrement. Ce fut un défi de taille pour l'équipe du Département Développement Technique de la division Group Components. Au final, nous avons réussi à améliorer de manière sensible l'efficience du véhicule tout en réduisant l'utilisation de matières premières. »Le groupe motopropulseur APP550 délivre une puissance de(210 kW) pour un, selon le rapport de transmission du véhicule électrique Le couple de 550 Nm se traduit par une, que ce soit en position départ arrêté ou à vitesse élevée.Le moteur électrique APP550 délivre un couple élevé grâce à un, qui se caractérise par un nombre élevé d'enroulements efficaces et une plus grande section des fils.Le rotor est doté d'unplus puissant, disposant d'une capacité magnétique accrue.Le moteur a été conçu pour pouvoir résister aux couples supérieurs générés.L'est un facteur décisif qui détermine la puissance d'un moteur électrique.L'(MLI) a été développé pour pouvoir délivrer des courants de phase élevés, permettant de gagner en puissance et en efficacité.L'onduleur à modulation de largeur d'impulsion (MLI) constitue le cerveau de la chaîne cinématique. Son logiciel fonctionnel assure l'efficience des processus dans le système. Cette optimisation des processus s'applique notamment aux fréquences d'horloge et aux procédés de modulation pour la génération du courant alternatif destiné au moteur électrique, qui peut ainsi fonctionner de manière plus efficiente, en fonction de la phase de charge.Pour augmenter l'efficience du moteur électrique, Volkswagen a optimisé certaines composantes du groupe motopropulseur, notamment le système de gestion thermique.Le moteur APP550 est doté d'unqui fonctionne sans pompe à huile à commande électrique.Le système est capable de se refroidir de manière autonome grâce aux engrenages de la transmission mécanique et aux composants dont la forme a été optimisée pour assurer la distribution de l'huile.L'est refroidie par le circuit de refroidissement du véhicule, permettant ainsi de maintenir le moteur à une température d'utilisation.L'extérieur du stator est doté d'une enveloppe de refroidissement à l'eau (chemise).Le moteur avec la transmission, le rotor et le stator sont produits sur le site Volkswagen de Kassel en Allemagne.Alexander Krick, Directeur du Développement Technique Moteurs Électriques, Électronique de puissance & Transmission chez Volkswagen Group Components indique: « Nous développons des moteurs électriques et des transmissions depuis 15 ans désormais. Nous produisons ces composants techniques sur le site de Kassel depuis plus de 10 ans ».Les innovations dans le domaine des moteurs électriques et des transmissions mécaniques, tant en matière de produits que de processus, contribuent à améliorer de manière significative l'efficience et la performance des voitures électriques Alexander Krick déclare : « Forts de notre longue expérience, nous avons optimisé au fil du temps le système dans son ensemble, notamment avec l'utilisation de tôles magnétiques spéciales et la mise en œuvre de processus d'usinage optimisés. Ainsi, nous avons pu augmenter de manière notable l'efficience des moteurs électriques. »L'introduction du moteur APP550 dans sa version 286 ch (210 kW) sur les modèles ID. Volkswagen est prévue à compter du quatrième trimestre 2023.