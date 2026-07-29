Une dégradation préoccupante de la sécurité sur autoroute en 2025

En 2025, 162 personnes ont perdu la vie sur le réseau autoroutier concédé en France, soit 33 de plus qu'en 2024 (en hausse de 26%).
Le taux d'accidents mortels s'établit à 1,3 accident par milliard de kilomètres parcourus.
Bien qu'il demeure à un niveau historiquement bas, ce chiffre marque une dégradation par rapport à 2024, année qui avait enregistré une baisse particulièrement importante sur les autoroutes concédées, notamment lors de la période estivale.
Le réseau autoroutier
demeure cinq fois plus sûr que l'ensemble du réseau routier national.
La hausse du nombre d'accidents mortels observée en 2025 confirme la persistance de comportements à risque sur autoroute. L'analyse détaillée des accidents révèle que la consommation
d'alcool, de drogues ou de médicaments est la première cause d'accidents mortels (23 %), devant la vitesse excessive (19 %), l'inattention (17 %), souvent liée à l'utilisation des équipements
embarqués, ainsi que de la somnolence et la fatigue (16 %). La présence de piétons est également impliquée dans 14 % des accidents mortels et les manœuvres dangereuses dans 13%.
À l'inverse, les accidents liés aux contresens (6%) enregistrent une légère baisse.
La répartition des conducteurs
impliqués dans les accidents mortels fait apparaître une sous-représentation des femmes, qui ne représentent que 15 % des conducteurs impliqués, alors qu'elles constituent 23 % des conducteurs circulant sur autoroute.Un nombre de tués en augmentation en 2025
L'année 2025 marque une dégradation préoccupante de la sécurité sur le réseau autoroutier concédé. Avec 144 accidents mortels, contre 114 en 2024, le nombre de personnes tuées augmente de 26 %.Le facteur « alcool, drogues et médicaments » demeure la première cause d'accidents mortels
Pour la cinquième année consécutive, l'alcool, les drogues et les médicaments constituent le premier facteur d'accidents mortels sur autoroute impliqué dans 23 % des cas. Cependant, cette part est en baisse par rapport à 2024 (35% des cas). Les jeunes conducteurs sont particulièrement concernés : 4 conducteurs sur 10 impliqués ont moins de 35 ans. Ces accidents surviennent principalement la nuit (55 % entre 21 h et 6 h) et le week-end (45 %). L'analyse révèle également des niveaux d'alcoolisation particulièrement élevés : près de 7 conducteurs alcoolisés sur 10 présentent une alcoolémie d'au moins 1,2 g/l, soit plus du double de la limite légale.La vitesse excessive est à l'origine de 19 % des accidents mortels
La vitesse excessive est l'un des principaux facteurs d'accidents mortels sur autoroute, étant impliquée dans 19 % des cas en 2025. Après un recul observé en 2024, ce facteur repart légèrement à la hausse. Les jeunes conducteurs sont particulièrement concernés : 57 % des conducteurs responsables de ces accidents ont moins de 35 ans. Ces accidents surviennent plus fréquemment de nuit, notamment les vendredis et samedis.L'inattention, souvent liée à l'usage des équipements embarqués, est un facteur préoccupant et en augmentation
En 2025, l'inattention est impliquée dans 17 % des accidents mortels sur autoroute (14% en 2024). Souvent liée à l'utilisation de distracteurs au volant (smartphone, GPS, tablette ou autres équipements connectés embarqués), l'inattention demeure l'un des principaux facteurs de risque. Ces accidents surviennent tout au long de la semaine, avec une fréquence plus marquée les lundis et jeudis. S'ils sont plus nombreux en milieu d'après-midi, le risque d'accident mortel est particulièrement élevé entre 3 h et 4 h du matin, période où la vigilance est fortement réduite.La somnolence et la fatigue : un risque qui concerne tous les conducteurs
Le facteur « somnolence et fatigue » est en recul depuis deux décennies. Cette tendance se confirme en 2025, sa part dans les accidents mortels passant de 19 % en 2024 à 16 %. Les accidents liés à la somnolence et la fatigue surviennent principalement aux premières heures de la matinée, plus d'un tiers entre 3 h et 8 h. Rapportés au trafic, ils se produisent également plus fréquemment le week-end.La « présence de piétons » : un facteur de risque toujours élevé
En 2025, elle est impliquée dans 14 % des accidents mortels. Parmi ces accidents, 58 % concernent des personnes ayant quitté un véhicule en panne ou accidenté, tandis que 31 % impliquent des piétons provenant de l'extérieur de l'autoroute et circulant sur les voies. Près de 80% des piétons tués étaient sur les voies de circulation. Ces accidents surviennent très majoritairement dans des conditions de faible visibilité. Alors que 45,5 % des accidents mortels, tous facteurs confondus, surviennent de jour, 80,5 % des accidents mortels en présence de piétons se produisent de nuit.Les contresens et reculs mortels : des comportements à très haut risque
En 2025, les accidents mortels liés aux contresens et reculs enregistrent une légère diminution, représentant 6 % des accidents mortels, contre 10 % en 2024. Ces accidents demeurent toutefois particulièrement graves. Parmi les conducteurs impliqués, 42 % sont âgés de 70 ans ou plus. À l'inverse, chez les conducteurs de moins de 50 ans, plus de la moitié (56 %) présentaient une alcoolémie supérieure à la limite autorisée.Les manœuvres dangereuses : un facteur encore fortement présent
Après une hausse en 2022 et 2023, puis une nette baisse amorcée en 2024, les manœuvres dangereuses représentent 13 % des accidents mortels en 2025. Ces accidents surviennent légèrement plus souvent de jour (54 %). Leur répartition met en évidence trois créneaux sensibles : entre 7 h et 8 h, 14 h et 15 h et 21 h et 22 h. Ces comportements à risque regroupent notamment les dépassements dangereux, le non-respect des distances de sécurité, une conduite agressive, les arrêts ou les manœuvres interdites.
Si les autoroutes demeurent parmi les infrastructures les plus sûres, les résultats de l'année 2025 rappellent que la sécurité reste avant tout l'affaire de tous. Le respect des règles de conduite, une vigilance constante et l'adoption de comportements responsables demeurent les conditions essentielles pour réduire durablement l'accidentalité et épargner des vies.La sécurité des personnels en intervention sur le réseau concédé : un enjeu majeur de sécurité
En 2025, les personnels intervenant sur les autoroutes demeurent trop souvent victimes d'accidents. La sécurité des femmes et des hommes qui interviennent chaque jour sur le réseau autoroutier constitue une priorité absolue pour les sociétés d'autoroutes. Pourtant, le bilan 2025 est préoccupant : 143 accidents ont impliqué des personnels en intervention, soit près de 3 accidents chaque semaine.
Au total, 13 personnes ont été blessées, dont 5 agents piétons directement percutés par un véhicule en circulation. Les agents des sociétés d'autoroutes sont les premiers exposés aux conséquences de ces comportements, représentant 84 % des accidents, devant les dépanneurs (10 %) et les personnels des forces de l'ordre (6 %).
Au-delà des victimes, les dommages matériels attestent également de la violence des chocs. En 2025, 48 Flèches Lumineuses de Rabattement (FLR), 30 Flèches Lumineuses d'Urgence (FLU), 35 fourgons et 26 autres véhicules d'intervention ont été percutés. Parmi eux figurent 14 dépanneuses, 4 saleuses, 3 véhicules légers des forces de l'ordre, 2 véhicules légers et 1 poids lourd des sociétés d'autoroutes, 1 moto des forces de l'ordre et 1 remorque.
Les analyses d'accidents montrent que l'inattention est la première cause d'accidentalité, impliquée dans 2 accidents sur 5. L'usage du téléphone au volant en est l'un des principaux facteurs et met directement en danger les personnels en intervention. Les manœuvres dangereuses sont en cause dans 1 accident sur 4, tandis que la fatigue et la somnolence interviennent dans plus de 1 accident sur 5.Méthodologie d'analyse des facteurs d'accidents
: chaque accident mortel survenu sur le réseau autoroutier concédé fait l'objet d'un travail d'enquête approfondi par les experts des sociétés d'autoroutes et de l'ASFA. À partir des relevés des sociétés d'autoroutes et des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, les résultats de cette analyse sont publiés dans un bilan tous les ansSource
: ASFA - Association Française des Sociétés d'Autoroutes et d'ouvrages à péageLes sociétés d'autoroutes et d'ouvrages concédés
:
ADELAC
A'LIENOR
ALBEA
ALIAÈ
ALICORNE
ALIS
AMEDEA
APRR
ARCOS
ARCOUR
AREA
ASF
ATLANDES
ATMB
ATOSCA
CCI SEINE-ESTUAIRE
CEVM
COFIROUTE
Egis Road Operation
ESCOTA
Rocade L2 Marseille
ROUTALIS
Sanef
SAPN
SE BPNL
SFTRF
SMTPC