Alpine A110 Sastruga: une « art car » qui explore le potentiel créatif de l’intelligence artificielle 8 photos Vidéo Alpine A110 Sastruga: une « art car » qui explore le potentiel créatif de l’intelligence artificielle × ×

Alpine dévoile l'A110 Sastruga à la foire d'art moderne et contemporain Art Paris.



L'Alpine A110 by Obvious au Art Paris 2022 est le résultat d'un dialogue entre Alpine et le collectif artistique Obvious, pionnier dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art.



L'Alpine A110 Sastruga est une « art car » qui explore le potentiel créatif de l'intelligence artificielle (IA) et des algorithmes en faisant dialoguer technologie et émotions.



Pour imaginer l'A110 Sastruga, Obvious s'est inspiré de l'héritage sportif lde la marque pour inventer un objet unique qui matérialise une course imaginaire, synthèse de tous les circuits sur lesquels Alpine s'est distinguée.



Présenté sur la carrosserie de l'A110, un circuit imaginaire, généré grâce à l'intelligence artificielle, a été tracé.



Pour réaliser le tracé, les artistes du collectif Obvious ont puisé dans les circuits qui ont marqué l'histoire de la marque au A fléché (Le Mans, Paul Ricard, Pedralbes, Pescara, Montjuïc, Monsanto, Magny-Cours, Long Beach, Losail, Kyalami) et reprennent les éléments familiers pour le rendre réaliste : pitlane, zones d'accélération, de décélération et de dépassement.



Sa stylisation est inspirée du phénomène de sastrugas, d'ondulations créées par la saltation de la neige sous l'action du vent qui trace au sol des ondulations géométriques.



À l'arrière de l'A110, on retrouve une formule mathématique, signature des artistes, qui symbolise l'algorithme avec lequel le collectif a travaillé pour générer le circuit imaginaire Alpine.

Eric Houguet, écrit le 07/04/2022