Permis de conduire ? une exposition consacrée au devenir de l'automobile au musée des Arts et Métiers

Permis de conduire ? L'automobile en pole position au musée des Arts et Métiers

S'appuyant sur ses collections retraçant l'histoire des transports, le musée des Arts et Métiers lance une saison culturelle dédiée aux mobilités et propose, du 18 octobre 2022 au 7 mai 2023, Permis de conduire ?, une exposition consacrée au devenir de l'automobile.



Qui peut dire avec certitude ce que sera la voiture du futur ? Comment nos besoins de mobilité évoluent-ils ? Quels sont les défis que les constructeurs, les pouvoirs publics et les citoyens devront relever pour transformer notre modèle actuel ?



L'exposition Permis de conduire ? invite les visiteurs à réfléchir sur ces questions qui déchaînent parfois les passions.



La visite débute par un salon de l'auto miniature avec une trentaine de modèles réduits de voitures emblématiques des années 1950 à 2000.



Le parcours se poursuit dans une ambiance de station-service où un modèle de 4 CV, en coupe, est présenté après trente ans passés à l'abri dans les réserves du musée.



Les visiteurs découvrent ensuite le fonctionnement des automobiles, des innovations les plus récentes dans le domaine des motorisations ou encore des exemples des recherches menées pour améliorer la sécurité (crash-test, pneus high-tech, dispositifs d'aide à la conduite...).



Produit industriel mais également marqueur culturel, la voiture est aussi un objet de rêve.



Concept cars, voitures volantes ou solaires… L'exposition fait la part belle à l'imagination.



À cette occasion, deux automobiles hors normes, l'« OEuf » électrique et la « Baleine » de Paul Arzens, sont exposées au musée.



En contrepoint, le musée a choisi de mettre en lumière le travail de deux artistes contemporains qui interrogent notre rapport à la voiture.



L'installation Stained Glass Driverless Sleeper Car of the Future de Dominic Wilcox questionne les visiteurs sur le décalage entre voiture idéale et voiture rêvée.



À partir du 24 janvier 2023, Filipe Vilas‑Boas présente deux œuvres visuelles et sonores, Sans les mains et Entropophone, interprétations poétiques des trajets en voiture.



Dans le cadre de cette saison culturelle, un circuit de découverte des véhicules légendaires du musée a été aménagé dans le parcours permanent, depuis le fardier de Cugnot, premier véhicule « auto-mobile », jusqu'à la formule 1 d'Alain Prost en passant par la voiture à hélice des années 1920 « Hélica ».



Des visites guidées de l'exposition et des collections permanentes sont proposées au public.



Le musée des Arts et Métiers est l'un des plus anciens musées techniques et industriels au monde, son histoire est intimement liée à celle du Cnam, dont il est l'une des composantes. Il conserve une collection de quelque 80 000 objets et expose près de 2 500 pièces, reflétant les facettes les plus variées de l'histoire des sciences et des techniques.



Musée des Arts et Métiers

60, rue Réaumur - Paris 3e



Horaires d'ouverture :

Du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h

Nocturne vendredi jusqu'à 21h



Tarifs

Parcours permanent

• Plein tarif : 8 €

• Tarif réduit : 5,50 €

• Gratuité sous conditions

Exposition

• Plein tarif : 6 €

• Tarif réduit : 4 €

Billet couplé

• Plein tarif : 9 €