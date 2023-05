L'Alpine A110 Pikes Peak de 950 kilogrammes développe près de 500 chevaux

Conçue spécialement pour la Pikes Peak International Hill Climb, la course de côte américaine, l'est destinée à maîtriser les subtilités de la montée vers les nuages de 19,93 kmL'et lede l'Alpine A110 Pikes Peak sont adaptés pour relever le défi de Pikes Peak.Parmi les éléments forts, on retrouve des, deset unpour générer de l'appui dans les 156 virages de la course.Le travail deeffectué sur l'Alpine A110R bénéficie à la déclinaison Pikes Peak à travers les jupes latérales et le diffuseur du modèle.Unefait son apparition sur le pavillon pour gaver en air leUn travail spécifique a été réalisé sur le poids, avec les équipes techniques de Signatech, afin d'abaisser la masse duLa bête de course extrême est éligible à la catégorie Time Attack 1.L'intégration d'unsur la lunette arrière se prolonge pour couper littéralement l'imposant aileron arrière.L'Alpine A110 Pikes Peak a réalisé ses premiers tours de roues les 25 et 26 avril à Lurcy-Lévis.François Letort, chef de projet Alpine A110 Pikes Peak, explique: « L'Alpine A110 Pikes Peak a repoussé les limites de notre imagination, bien plus encore que tout ce que nous avions pu imaginer aux prémices du projet. C'était un plaisir de collaborer avec le bureau du design d'Alpine, avec qui nous sommes rapidement allés dans la même direction grâce à nos compétences internes et notre capacité à être extrêmement réactifs. Notre cœur de métier réside dans cette force de proposition et nous avons également pu nous appuyer sur un réseau de fournisseurs et de sous-traitants locaux à l'écoute de nos demandes. Les deux premiers jours d' essais se sont très bien déroulés. L'Alpine A110 Pikes Peak a atteint tous les premiers objectifs qui lui étaient assignés, un tour de force dans des délais particulièrement courts. Nous sommes donc fiers de pouvoir lever le voile sur un modèle spectaculaire tant sur le plan visuel qu'au niveau de ses performances . Nous avons tous hâte de relever le défi mythique qui nous attend ! »