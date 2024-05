La BMW XM Mystique Allure se drape de matériaux exclusifs issus du monde de la haute couture

Des avant-premières scintillantes, des stars sur le tapis rouge et uneunique conçue avec des matériaux exclusifs issus du monde de la haute couture et est dotée d'une bande sonore unique conçue en collaboration avec le compositeur de musique de film Hans Zimmer: voilà ce qu'est le 77ème Festival de Cannes en 2024.Basée sur l'extravagante BMW XM, la BMW XM Mystique Allure est inspirée par le top model britannique Naomi Campbell."Témoigner de la vision de BMW pour la BMW XM Mystique Allure a été vraiment incroyable", déclare Naomi Campbell. "Je me sens très honorée d'avoir été la source d'inspiration de leur tout premier show-car de haute couture, qui est un chef-d'œuvre unique à tous points de vue."La BMW XM Mystique Allure est le premier véhicule de l'histoire de la marque à l'hélice à être conçu avec des. Cette collaboration inhabituelle présente la BMW XM sous un nouveau jour.Inspiré par la couleur préférée de Naomi Campbell, l'extérieur du véhicule arbore une teinte ultramarine profondément saturée, accentuée par une finition mate et brillante.Traduction contemporaine de matériaux de haute couture provenant de fabricants de textiles de luxe, le design associe l'intérieur à l'extérieur, avec un riche velours et des paillettes métalliques Frozen scintillantes, dans des teintes allant du violet intense à l'outremer profond.Les surfaces iridescentes s'inspirent des formes géométriques accrocheuses de la BMW XM et apportent une richesse visuelle particulière à l'esthétique de la voiture Toutes les surfaces à l'intérieur de la voiture, y compris le M Lounge à l'arrière, sont recouvertes de velours violet.L'allure visuelle magnétique de la BMW XM Mystique Allure est complétée par un caractère acoustique qui lui est propre. Son cœur est une adaptation sur mesure du système BMW IconicSounds Electric développé dans le cadre de la collaboration entre BMW Group Sound Design et le compositeur de musique de film Hans Zimmer.L'ambiance sonore créée pour la voiture offre une expérience de conduite émotionnelle.