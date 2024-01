La voiture volante modulaire « Land Aircraft Carrier » de XPeng Aeroht produite en série

Lede XPeng Aeroht (une filiale de de la société chinoise de véhicules électriques XPeng) présente une conception en, basculant de façon simple et automatisée entre les modes terrestre et aérien.Lefacilite le décollage vertical pour les vols en basse altitude, tandis que lerétracte le module aérien, permettant le transport terrestre.Le « Land Aircraft Carrier » vise à étendre l'expérience de voyage de la Terre vers le ciel.Le design final, en cours de finalisation, présente une, caractérisée par des lignes épurées, évoquant un « véhicule d'exploration lunaire ».Au-delà d'un usage individuel par le grand public, la voiture volante modulaire présente un potentiel pour les services publics tels que les secours.- Peut accueillir jusqu'à 5 passagers- Le groupe motopropulseur électrique à autonomie étendue permet de recharger plusieurs fois le module pneumatique- La configuration à trois essieux et à six roues permet une transmission intégrale 6x6 et une direction sur les roues arrière- Le module aérien est un avion piloté et entièrement électrique, capable de décoller verticalement et de voler à basse altitude- Le système de propulsion électrique répond aux exigences de sécurité en cas de défaillance ponctuelle- Le module prend en charge les modes de conduite manuel et automatique, offrant une expérience de vol accessible à tous les utilisateurs- Le cockpit biplace panoramique à 270° offre un champ de vision étenduAprès avoir validé tous les tests clés en phase de Recherche et Développement, la voiture volante modulaire « Land Aircraft Carrier » de XPeng Aeroht est entrée dans la phase de préparation pour la production en série.La voiture volante modulaire « Land Aircraft Carrier » de XPeng Aeroht va êtrepour le grand public avec un début de livraison prévu auXPeng Aeroht passera à la production de masse lorsque les conditions politiques, réglementaires et les scénarii d'utilisation idéaux seront réunis.