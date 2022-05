Le Range Rover Sport remonte le déversoir d’un barrage à contre-courant

Le Range Rover Sport s'offre despar l'en Islande.Le Range Rover SportLa montée du déversoir était le dernier obstacle du parcours, depuis le fond de la vallée jusqu'au sommet du barrage, après le lit inondé de la rivière, les tunnels en béton du barrage hydroélectrique et le mur rocheux du barrage. Le dernier tronçon de 294 mètres, le déversoir lui-même, est incliné à 40 degrés et grimpe de 193 mètres, l'eau en cascade constituant l'ultime test pour la motricité et pour la confiance du conducteur.Toute perte de traction dans la pente périlleuse aurait entraîné la chute, 90 mètres plus bas, à la base du déversoir et jusqu'au fond de la vallée.Le Range Rover Sport a affronté le torrent d'eau qui déferlait sur la rampe du barrage de Karahnjukar avec un débit de 750 tonnes minute.La cascadeuse des films de James Bond, Jessica Hawkins, était au volant du Range Rover Sport, affrontant tous les risques pour réussir l'ascension du barrage de Karahnjukar, le plus grand au monde en son genre.Jessica Hawkins, Stunt Driver, explique: "La puissance de l'eau déferlant sur le déversoir était impressionnante. En y pénétrant, je savais qu'une chute de 90 mètres m'attendait au pied de la pente, si jamais les choses se passaient mal. C'était le parcours le plus difficile que j'ai jamais affronté. Malgré la force de l'inclinaison et l'eau qui cascadait, le nouveau Range Rover Sport a rendu les choses faciles. Sa capacité de traction, sa stabilité et sa visibilité magistrale m'ont tellement donné confiance que j'ai même pris plaisir à réaliser cette expérience".Le SUV Range Rover Sport réalise la spectaculaire montée du barrage de Karahnjukar après avoir conquis les paysages volcaniques d'Islande, surmonté des amas rocheux et des tunnels inondés, démontrant son adhérence, sa motricité et ses performances Visionnez le spectaculaire film de l'ascension du barrage de Karahnjukar.