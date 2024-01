Le Nissan X-Trail e-4Orce Mountain Rescue se lance dans le secours sur les pistes enneigées

Leà transmission intégrale électrifiée e4orce est largement modifié pour les besoins du secours en montagne.Les modifications apportées au crossover familial X-Trail Mountain Rescue comprennentLe X-Trail Mountain Rescue estavec ces chenilles qu'avec ses roues classiques.Les sièges arrière ont été retirés pour installer une civière pour le transport des skieurs blessés vers l'établissement médical le plus proche, et un siège pour un professionnel de santé.À l'extérieur, une galerie de toit spécifique a été ajoutée pour transporter une civière et des pelles à neige.Une sirène, une rampe de feux clignotants et des projecteurs ont été intégrés au toit du X-Trail, ainsi que des lumières clignotantes dans la calandre.Les ailes avant et arrière ont été élargies pour accueillir les chenilles.Le bouclier avant a été modifié pour recevoir un treuil.Un crochet de remorquage renforcé a été ajouté à l'avant et à l'arrière, tandis que des marchepieds ont été fixés sur les côtés pour faciliter l'accès à bord.Le développement du X-Trail Mountain Rescue a pour objectif de mettre en valeur la transmission intégrale électrifiée à deux moteurs e-4Orce dont le X-Trail est équipé. Le système peut réagir aux changements d'adhérence en 1/10 000ème de seconde, environ 1 000 fois plus rapidement que les dispositifs mécaniques traditionnels. Le système e-4Orce peut ajuster la répartition de la puissance sur chaque roue individuellement, en fonction des conditions d'adhérence.