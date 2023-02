Project Mondo G: une oeuvre d'art qui fusionne la Classe G et les éléments de design de Moncler

recrée la Mercedes -Benz Classe G avec les codes de design distinctifs de la veste en molleton Moncler.L'œuvre d'art crée un contraste spectaculaire entre le design angulaire de la Classe G et les lignes douces et fluides du textile matelassé.Ses dimensions sont impressionnantes : 4,6 mètres de longueur, 2,8 mètres de hauteur, 3,4 mètres de largeur (avec les roues) et 2,5 tonnes de poids.La patine brute représente la trace visible de l'utilisation, qui renvoie à la fonctionnalité et à l'aspect pratique de la Classe G. Elle offre un contrepoint visuel aux surfaces réfléchissantes brillantes qui illustrent l'ambition du tout-terrain Mercedes à incarner le comble du luxe.Le Project Mondo G arbore une, référence pratique à la polyvalence et à la modularité des deux produits, véhicule et veste.Mercedes-Benz a lancé l'œuvre d'art lors du live show « The Art of Genius » de Moncler à Londres.Britta Seeger, membre du Directoire de Mercedes-Benz Group AG. Marketing et Ventes explique: « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Moncler pour créer un autre « moment fort de marque X-factor ». Chez Mercedes-Benz, nous nous engageons à soutenir la culture et la société. Notre co-création avec Moncler propose une expérience inattendue des deux marques. Cette première collaboration avec Moncler ouvre de nouveaux horizons et d'éventuelles opportunités permettant d'aboutir à plus de nouveautés très prochainement. »Gorden Wagener, directeur du design de Mercedes-Benz Group AG explique: « La collaboration avec Moncler nous a inspirés pour créer une véritable sculpture emblématique sur roues – une déclaration de design très audacieuse : notre Project Mondo G. Basée sur notre langage plastique Sensual Purity, cette œuvre d'art fusionne des formes et des surfaces extrêmement contrastées : les matériaux brillants inspirés des vaisseaux spatiaux avec un aspect patiné, usagé ; la géométrie saisissante de la Classe G avec les formes organiques des vestes en molleton Moncler. Les deux grandes marques de luxe offrent une nouvelle expérience extraordinaire en combinant les univers de l'automobile et de la mode réunis en un modèle d'exception. Le langage surdimensionné et exagéré des formes confère à cette création un rayonnement artistique polarisant qui insuffle de nouvelles impulsions et tendances. »Images: Thibaut Grevet for Mercedes-Benz.