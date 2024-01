La supercar volante eVtol de XPeng Aeroht assure une transition fluide entre les modes route et vol

La(« Electric Vertical Take-off and Landing ») de XPeng Aeroht (une filiale de la société chinoise de véhicules électriques XPeng) fait sa première apparition internationale au Consumer Electronics Show de Las Vegas (CES) 2024.LaeVtol de XPeng Aeroht allie l'apparence, les sensations et l'expérience de conduite d'une supercar, tout en permettant de passer du mode route au mode vol.En, le véhicule replie ses attributs de vol de manière fluide.En passant en mode vol, l'eVtol déploie ses bras, qui facilitent le décollage et l'atterrissage verticaux.La transition entre les modes route et vol est fluide.Cette fonctionnalité permet uneet les obstacles lorsque les conditions le permettent, répondant ainsi à un besoin de déplacementsLa voiture volante eVtol est conçue pour le futur transport tridimensionnel.XPeng Aeroht passera à la production de masse lorsque les que les conditions politiques, réglementaires et les scénarii d'utilisation idéaux seront réunis.