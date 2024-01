Une expérience immersive de son et lumière dans l'habitacle de la voiture

Les attentes en matière d'expériences personnalisées dans les voitures augmentent, notamment à mesure que les véhicules deviennent plus autonomes et que les passagers disposent de plus de temps pour profiter de nouvelles expériences intérieures.Valeo et Sennheiser Mobility ont combiné leurs technologies pour concevoirAvec ImagIn, la voiture est pensée comme un cocon.Valeo et Sennheiser Mobility ont développé une exploration multisensorielle et immersive oùL'objectif est de changer la façon de percevoir l'intérieur des voitures, en transformant les espaces à bord en zones informatives, divertissantes et immersives.Valeo a développé des technologies pour projeter une expérience polysensorielle et immersive à bord.Au-delà de l'approche centrée sur le conducteur, tous les passagers béné?cient d'un style et de fonctionnalités uniques, grâce à la projection de lumière sur les surfaces intérieures et à la gestion du son.Le système d'éclairage intérieur Valeo est composé de modules de projection, d'une interface utilisateur adaptable basée sur la détection des gestes et d'un logiciel dédié à la projection et à la gestion du contenu.Le système permet d'étendre les surfaces utiles et de les rendre accessibles à tous les passagers grâce à une interface homme-machine (IHM) à l'avant et à l'arrière du véhicule.Au-delà de son utilité pratique, le système transforme le design du véhicule sans impact sur le matériel, en combinant le contenu visuel projeté avec des surfaces intelligentes et le son pour une expérience immersive.Le système audio de Sennheiser Mobility crée l'illusion d'une scène sonore sur-mesure autour de chaque passager, transformant chaque trajet en un paysage sonore vibrant et multidimensionnel. L'algorithme de la zone sonore immersive pour les appuis-tête de tous les sièges, ainsi que les images animées, augmentent la séparation acoustique entre chaque rangée de sièges.